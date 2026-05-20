ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κρήτης: Συνάντηση με βουλευτές και φορείς για τα "ανοιχτά μέτωπα" του αγροτικού κόσμου

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Κρήτης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, τον Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων & Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου, διοργανώνει την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Πολύκεντρου του Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο) συνάντηση με τους Βουλευτές της Κρήτης, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας, η επενδυτική ανασφάλεια, η αβεβαιότητα για την υλοποίηση προγραμμάτων και επενδύσεων, η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Πρωτογενή Τομέα και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα.

Στην συνάντηση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης.

Μετά την λήξη της συνάντησης θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Το "απίστευτο παραμύθι" για να εξαπατήσουν 92χρονη γυναίκα...