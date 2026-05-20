Ανοιχτός σε όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ ο 32ος διαγωνισμός για 80 θέσεις στο Δημόσιο

Ανοιχτή σε όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ανεξαρτήτως ειδικότητας και χώρας προέλευσης, είναι η συμμετοχή στον 32ο εισαγωγικό διαγωνισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), για την επιλογή 80 υποψηφίων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ όσο και κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών από το εξωτερικό, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των υποψηφίων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια, με το πρώτο να έχει προγραμματιστεί για τις 11 έως 13 Ιουλίου 2026 και το δεύτερο να ακολουθεί το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, με νεότερη ανακοίνωση για τις ακριβείς ημερομηνίες.

Όσοι επιτύχουν θα εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με εξασφαλισμένο διορισμό σε κεντρικές υπηρεσίες του Δημοσίου μετά την αποφοίτησή τους, η οποία διαρκεί από 18 έως 20 μήνες.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης, οι σπουδαστές αμείβονται από την πρώτη ημέρα με μηνιαίο επίδομα που ξεπερνά τα 880 ευρώ, ενώ η διαδικασία επιλογής προβλέπει βάση επιτυχίας 30/50 σε κάθε στάδιο.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, με τους αρμόδιους να επισημαίνουν ότι απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία, καθώς η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και θα επιλεγούν συνολικά 80 υποψήφιοι.

