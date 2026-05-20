Τούνη: "Φάγαμε πόρτα στη Μαδρίτη, αλλά ένας φίλος είπε ότι είμαι διάσημο μοντέλο και μας άφησαν να μπούμε στο μαγαζί"

Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο μίλησε για την εμπειρία που είχε με τους φίλους της στο ταξίδι τους στην Ισπανία όταν έφαγαν πόρτα σε μαγαζί εστίασης.

«Story time, πώς φάγαμε πόρτα στο Amazónico, στη Μαδρίτη. Και που λες, πριν από λίγες μέρες ήμουνα Μαδρίτη με την αγοροπαρέα μου και με πολλή ψυχολογία, χωρίς να κάνουμε καμία κράτηση, θέλαμε να πάμε στο Amazónico. Το Amazónico, για όσους δεν το ξέρετε, είναι μία διεθνής αλυσίδα, ας πούμε, εστιατορίων – μπαρ, που έχουν παραρτήματα σε διεθνείς προορισμούς παγκοσμίως, όπως είναι το Λονδίνο, το Ντουμπάι κλπ».

«Και βάλαμε τα καλά μας, η ώρα θα πρέπει να ήταν 10:00 - 11:00 το βράδυ, και πηγαίναμε στο Amazónico. Με ψυχολογία, λες κι ήμασταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, και μας ξέρουνε. Μας κοιτάει ο πορτιέρης, που ήταν πιο πολύ μπράβος θα έλεγα. Μας κοιτάει, μας λέει "έχετε κάνει κράτηση;" και λέμε: "Όχι" και μας λέει "συγγνώμη, δεχόμαστε μόνο κρατήσεις". Έβρεχε κιόλας. Δηλαδή, στολιστήκαμε σαν τους μπούφους και καθόμασταν κάτω από μία σκαλωσιά και λέγαμε “και τι κάνουμε τώρα; Και πού πάμε;”».

