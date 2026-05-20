Αρναουτάκης: Υπέγραψε τη σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου

Τη σύμβαση ύψους 300.000 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή και ενί-σχυση του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Αρκαλοχώρι» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην υπογραφή παρέστησαν ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Αν-δρέας, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρα-κλείου Νίκος Συριγωνάκης, καθώς και οι θεσμικοί εκπρόσωποι της Μητροπόλεως. ο προϊ-στάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αρκαλοχωρίου πατήρ Ι-ωάννης Καπελλάκης, Το μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Παντελής Αποδουλια-νάκης, το μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Καθεδρικού Ναού Μαρία Παπαδάκη, το μέλος του Ψαράκειου Ιδρύματος Αντιγόνη Λυραράκη, καθώς και τα Διευθυντικά στε-λέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, Χαρά Τριαματάκη και Ελένη Τζα-γκαράκη.

Το έργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Το συγκε-κριμένο μνημείο έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021. Πρόκειται για έναν δίκλιτο ναό αξιόλογης εκκλησιαστικής αρχιτεκτονι-κής, ο οποίος κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις, με το πρώτο νότιο κλίτος να έχει ανεγερθεί τη δεκαετία του 1880.

Οι εγκεκριμένες παρεμβάσεις εστιάζουν στη λήψη άμεσων μέτρων αντισεισμικής θωράκι-σης σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, έχοντας ως διττό στόχο τη διατή-ρηση της αυθεντικότητας του μνημείου και την εξασφάλιση της δομικής του ασφάλειας.

