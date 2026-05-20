ΤΕΤ.20 Μαΐ 2026 22:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αρναουτάκης: Υπέγραψε τη σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
αρναουτακης συμβαση
clock 19:28 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τη σύμβαση ύψους 300.000 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή και ενί-σχυση του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Αρκαλοχώρι» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην υπογραφή παρέστησαν ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Αν-δρέας, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρα-κλείου Νίκος Συριγωνάκης, καθώς και οι θεσμικοί εκπρόσωποι της Μητροπόλεως. ο προϊ-στάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αρκαλοχωρίου πατήρ Ι-ωάννης Καπελλάκης, Το μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Παντελής Αποδουλια-νάκης, το μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Καθεδρικού Ναού Μαρία Παπαδάκη, το μέλος του Ψαράκειου Ιδρύματος Αντιγόνη Λυραράκη, καθώς και τα Διευθυντικά στε-λέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, Χαρά Τριαματάκη και Ελένη Τζα-γκαράκη.

Το έργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Το συγκε-κριμένο μνημείο έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021. Πρόκειται για έναν δίκλιτο ναό αξιόλογης εκκλησιαστικής αρχιτεκτονι-κής, ο οποίος κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις, με το πρώτο νότιο κλίτος να έχει ανεγερθεί τη δεκαετία του 1880.

Οι εγκεκριμένες παρεμβάσεις εστιάζουν στη λήψη άμεσων μέτρων αντισεισμικής θωράκι-σης σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, έχοντας ως διττό στόχο τη διατή-ρηση της αυθεντικότητας του μνημείου και την εξασφάλιση της δομικής του ασφάλειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης: Θεία Λειτουργία για τους μαθητές-υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σταύρος Αρναουτάκης Αποκατάσταση Ναός Αρκαλοχώρι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis