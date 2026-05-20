Ισραήλ: Εγκρίθηκε η διάλυση της Κνεσέτ – Προς πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε την Τετάρτη την πρόταση για τη διάλυσή του, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσπευση των επόμενων εθνικών εκλογών, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κινδυνεύει να χάσει την εξουσία. Η πιθανή αποχώρηση του Νετανιάχου από την εξουσία αναμφίβολα επηρεάζει και τις εξελίξεις με το Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει εγκλωβισμένος σε έναν πόλεμο που ενεπλάκη σε απόλυτη συνεργασία με τον ισραηλινό πρωθυπουργό.

Η ημερομηνία των εκλογών δεν έχει ακόμη οριστεί. Το Ισραήλ διεξάγει εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια. Οι τελευταίες πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2022, άρα οι κάλπες θα έπρεπε να στηθούν το αργότερο έως τις 27 Οκτωβρίου. Μετά την ψήφο υπέρ της διάλυσης του κοινοβουλίου, τα μέλη θα πρέπει τώρα να συμφωνήσουν σε ημερομηνία εκλογών. Πολιτικοί αναλυτές στο Ισραήλ εκτιμούν ότι οι εκλογές πιθανότατα θα διεξαχθούν στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου, αν και δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν πιο κοντά στην τελική προθεσμία, δηλαδή στα τέλη Οκτωβρίου.

Γιατί η Κνεσέτ ψήφισε υπέρ της διάλυσης



Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε καθώς το υπερορθόδοξο εβραϊκό κόμμα, παραδοσιακά στενός πολιτικός σύμμαχος του Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι δεν θεωρεί πλέον τον πρωθυπουργό συνεργάτη, γνωστοποιώντας πως θα επιδιώξει πρόωρες εκλογές.

Οι ηγέτες των υπερορθόδοξων δήλωσαν ότι προχώρησαν σε αυτή την κίνηση επειδή ο ο Νετανιάχου δεν τήρησε την υπόσχεσή του να περάσει νόμο που θα εξαιρούσε την κοινότητά τους από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στον ισραηλινό στρατό. Στην προσπάθειά τους για πτώση της κυβέρνησης του Νετανιάχου είχαν συμμάχους τα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιδιώκουν εδώ και καιρό την ανατροπή του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ήττα Νετανιάχου δείχνουν οι δημοσκοπήσεις



Η διάλυση του κοινοβουλίου αναμένεται να δώσει ώθηση στην προεκλογική εκστρατεία της αντιπολίτευσης, ενώ ήδη οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο συνασπισμός του Νετανιάχου υπολείπεται των πολιτικών του αντιπάλων.

Συγκεκριμένα, μετά την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, τα ποσοστά του πρωθυπουργού του Ισραήλ έχουν πάρει τον κατήφορο, παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις που έχουν καταγραφεί από τις στρατιωτικές επιτυχίες στα πολεμικά μέτωπα που άνοιξε ο Νετανιάχου. Ο «Μπίμπι» για τους υποστηρικτές του είχε το προφίλ του «εγγυητή της ασφάλειας» και αυτό κατέρρευσε οριστικά μετά το αιφνιδιαστικό χτύπημα της Χαμάς, το πιο πολύνεκρο στο Ισραήλ από τον πόλεμο του Γιομ Κιπουρ το 1973.





Ωστόσο, από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει και το ενδεχόμενο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποτύχουν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού, αφήνοντας τον Νετανιάχου επικεφαλής μιας μεταβατικής κυβέρνησης μέχρι να σπάσει το πολιτικό αδιέξοδο. Εξάλλου αυτό το σενάριο έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν. Πριν από τις εκλογές του 2022, το Ισραήλ είχε βρεθεί σε έναν κύκλο αλλεπάλληλων άκαρπων εκλογικών αναμετρήσεων, με πέντε εκλογές σε λιγότερα από τέσσερα χρόνια.

Ποιος διεκδικεί την εξουσία απέναντι στον Νετανιάχου



Όπως αναφέρει το Reuters, κύριος αντίπαλος του Νετανιάχου είναι ο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην συνεργάτης του, ο οποίος τον εκτόπισε από την εξουσία στις εκλογές του 2021 και έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός. Ο δεξιός Μπένετ έχει ενώσει τις δυνάμεις του με τον κεντροαριστερό ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ για τη δημιουργία του νέου κόμματος «Together», το οποίο βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από το Λικούντ του Νετανιάχου στις δημοσκοπήσεις. Άλλος υποψήφιος που ενισχύεται δημοσκοπικά είναι ο πρώην αρχηγός του στρατού και κεντρώος υπουργός Γκάντι Αϊζενκότ.

Όλοι τους, τονίζει το Reuters, κινούνται πάνω σε παρόμοιες προεκλογικές πλατφόρμες, επιδιώκοντας να προσελκύσουν αναποφάσιστους ψηφοφόρους απογοητευμένους από τον Νετανιάχου, με μηνύματα περί επούλωσης των κοινωνικών διαιρέσεων και επαναφοράς της χώρας σε σταθερή πορεία μετά το τραύμα της 7ης Οκτωβρίου και των πολέμων στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν, που έχουν επηρεάσει την οικονομία και τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ.

Αντιμέτωπος και με σκάνδαλο διαφθοράς ο Νετανιάχου



Υπενθυμίζεται πως Νετανιάχου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια δίκη για διαφθορά. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, μεσολαβεί σε συνομιλίες για πιθανό συμβιβασμό, που θα μπορούσε να οδηγήσει τον 76χρονο Νετανιάχου σε αποχώρηση από την πολιτική ως μέρος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συμφωνίας συζητείται από την έναρξη της δίκης του πριν από έξι χρόνια, ωστόσο παραμένει ασαφές αν ο ίδιος θα τη δεχόταν.





Παράλληλα, ζήτημα μπορεί να αποτελέσει και η υγεία του. Πρόσφατα αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε με επιτυχία σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, ενώ το 2023 τοποθετήθηκε βηματοδότης. Το Ισραήλ εξακολουθεί επίσης να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται σε Γάζα και Λίβανο, ενώ ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος αναζωπύρωσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Όλα τα μέτωπα παραμένουν ασταθή ως προς την εξέλιξή τους και ενδέχεται να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία, υπογραμμίζει το Reuters.

