Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά: Πρωτοβουλία για πειθαρχική διαδικασία κατά του Κ. Τζαβέλλα

Δεκατρείς δικηγόροι ζητούν να σταλεί υπόμνημα της Ολομέλειας στον υπουργό Δικαιοσύνης, ώστε να ασκήσει την εκ του νόμου προβλεπόμενη υποχρέωσή του.

● Οι αποφάσεις δικαστικών λειτουργών σε ζητήματα που συνδέονται με τον πυρήνα του κράτους δικαίου οφείλουν να είναι τεκμηριωμένες, αμερόληπτες και δεκτικές σε δημόσια κριτική.

● Σε ένα κράτος δικαίου ουδείς έχει δικαστική ασυλία. Πρέπει να υφίσταται αποτελεσματικός μηχανισμός λογοδοσίας, ιδίως όταν ο δημόσιος λειτουργός διαθέτει ισχυρές αρμοδιότητες και μετέχει στην κορυφή της δικαστικής ιεραρχίας.

● Ο κ. Τζαβέλλας όφειλε να δηλώσει αποχή γιατί είχε σαφές κώλυμα, αφού ως εποπτεύων της ΕΥΠ υπέγραψε την παρακολούθηση του Θανάση Κουκάκη και είχε εξεταστεί ως μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή.

● Το αίτημα παραίτησης Τζαβέλλα δεν συνιστά παρέμβαση στη Δικαιοσύνη, αλλά άσκηση θεσμικής πίεσης προς τον υπουργό να ασκήσει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα καθήκοντα.

● Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις κατάχρησης εξουσίας -σύμφωνα με το άρ. 239 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας-, απόρροια της σπουδής του κ. Τζαβέλλα να αρχειοθετήσει την υπόθεση μία εργάσιμη ημέρα αφότου η Εισαγγελία του Α.Π. είχε ενημερωθεί επίσημα για νέα στοιχεία και νέες μηνύσεις.

● Καλείται ο ΔΣΠ να παρέμβει στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων ώστε να υποβληθεί κοινό υπόμνημα στον υπουργό για άμεση ενεργοποίηση της προβλεπόμενης από τον νόμο πειθαρχικής διαδικασίας.

Την αίτηση υπογράφουν οι δικηγόροι: Γιώργος Καλτσάς, Ιωάννης Καρδαράς, Σοφία Κοφινά, Γιώργος Μαυρομάτης, Μαρία Μοσχοπούλου, Γιώργος Μπάλιας, Κωνσταντίνος Μπάλιας, Αικατερίνη-Θεοφανία Μπελιμπασάκη, Ανδρέας Πατσανάς, Δήμητρα Ρωμανού, Μαρία Σταθάκη, Ματθαίος Τριαντάφυλλος, Ελευθερία Τομπάζογλου.

