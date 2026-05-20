Βαρκελώνη: «Τέλος» στα Airbnb λόγω υπερτουρισμού -Τα νέα σκληρά μέτρα

Η Βαρκελώνη περνά σε μια νέα εποχή απέναντι στον υπερτουρισμό, με τις τοπικές Αρχές να προχωρούν σε αυστηρά μέτρα κατά των Airbnb, των κρουαζιερόπλοιων και του μαζικού τουρισμού που έχει αλλάξει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της νέας στρατηγικής είναι ο Χοσέ Αντόνιο Ντοναΐρ, ο οποίος συμπληρώνει σχεδόν έναν χρόνο ως επίτροπος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της πόλης. Ο ίδιος, καθηγητής Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Χιρόνα, έχει ζήσει για χρόνια στη Γοτθική Συνοικία και γνωρίζει από κοντά τις επιπτώσεις του τουριστικού κορεσμού.

«Η Βαρκελώνη δεν αντέχει άλλους τουρίστες»

Η καταλανική πρωτεύουσα υποδέχθηκε το 2025 περίπου 26 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμός αυξημένος κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

«Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου. Η Βαρκελώνη δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους επισκέπτες», δήλωσε ο Ντοναΐρ στην The Guardian, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος πλέον δεν είναι η αύξηση του τουρισμού αλλά η διαχείρισή του.

Μία από τις πρώτες παρεμβάσεις αφορά τη διάσημη αγορά Λα Μποκερία, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε μετατραπεί περισσότερο σε τουριστικό αξιοθέατο παρά σε αγορά για κατοίκους.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι πάγκοι με σνακ θα περιοριστούν και η αγορά θα επιστρέψει στον αρχικό της ρόλο ως χώρος πώλησης φρέσκων προϊόντων.

Καταργούνται τα Airbnb μέχρι το 2028

Το πιο ηχηρό μέτρο αφορά τα τουριστικά καταλύματα τύπου Airbnb.

Η πόλη σχεδιάζει να αφαιρέσει έως το 2028 τις άδειες από περίπου 10.000 νόμιμα τουριστικά διαμερίσματα, με στόχο πολλά από αυτά να επιστρέψουν στη μακροχρόνια ενοικίαση ώστε να περιοριστεί η στεγαστική κρίση.

Παράλληλα, η δημοτική Αρχή θέλει να αποθαρρύνει τον μαζικό και χαμηλού κόστους τουρισμό, περιορίζοντας οργανωμένες εξορμήσεις μέθης και αυξάνοντας τους φόρους στους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων.

Στο στόχαστρο και τα κρουαζιερόπλοια

Η Βαρκελώνη σχεδιάζει επίσης να μειώσει τους ελλιμενισμούς κρουαζιερόπλοιων από επτά σε πέντε, ενώ ο δήμαρχος Χάιμε Κολμπόνι ανακοίνωσε αύξηση του ειδικού φόρου για τους επιβάτες κρουαζιέρας από 4 σε 8 ευρώ.

Ταυτόχρονα, τα τουριστικά πούλμαν θα υποχρεώνονται να σταθμεύουν εκτός κέντρου, με τους επισκέπτες να μετακινούνται προς την πόλη με μέσα μαζικής μεταφοράς.

«Ο τουρισμός πρέπει να υπηρετεί την πόλη και όχι το αντίθετο», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Βαρκελώνης.

