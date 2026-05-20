Κρήτη: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία - Εξαντλημένοι υγειονομικοί - Χαμός στα Επείγοντα

Σε μαζική συμμετοχή στην Παγκρήτια Υγειονομική Κινητοποίηση της Τετάρτης 27 Μαΐου 27 στο Ηράκλειο καλούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Κρήτης που υποφέρουν από την εξάντληση, λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό και λένε ότι η πίεση θα γίνει ακόμη πιο ασφυκτική το καλοκαίρι, λόγω του τουρισμού.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται το νοσοκομείο Χανίων .

Γιατροί και εργαζόμενοι υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό και καλούν τους πολίτες να στηρίξουν την κινητοποίηση, για την οποία θα διατεθούν δωρεάν λεωφορεία από τον χώρο του νοσοκομείου.

Περιγράφοντας την κατάσταση στο ΤΕΠ λένε ότι είναι εφιαλτική, με αυξημένη προσέλευση κατά 150% ,γιατί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν λειτουργεί και όλοι, για σοβαρά ή και λιγότερο σημαντικά προβλήματα, καταλήγουν να πηγαίνουν για βοήθεια στα Επείγοντα.

Υπογραμμίζουν ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται ,είναι αδύνατον να καλυφθούν χωρίς σοβαρά οικονομικά και άλλα κίνητρα, λόγω του τεράστιου κόστους ζωής.

Μεγάλη πίεση, από όλη την Κρήτη, δέχονται και τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία του Ηρακλείου.

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ με νέα ανακοίνωση, υπογραμμίζει ότι η ψυχιατρική κλινική λειτουργεί εκτός των ορίων ασφαλείας με τα ράντζα να κατακλύζουν την κλινική, με έναν νοσηλευτή και έναν βοηθό νοσηλευτή σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια.

Οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που εξακολουθούν να καταγράφονται στη δημόσια υγεία ήταν το βασικό θέμα συζήτησης και στην γενική συνέλευση των εργαζομένων του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Είπαν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης όχι μόνο παραμένει, αλλά εντείνεται τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρουν, το σύνολο του προσωπικού στο νοσοκομείο έχει μειωθεί σημαντικά από το 2022 έως σήμερα, με απώλειες να καταγράφονται σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες, όπως γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, εργαζόμενοι στην καθαριότητα, την τεχνική υπηρεσία και τη σίτιση.

Συγκεκριμένα την τελευταία τετραετία έχει συρρικνωθεί κατά 20% δηλαδή μείον περίπου 90 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, αλλά συνολικά τις δημόσιες δομές υγείας και το ΕΣΥ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά: Πρωτοβουλία για πειθαρχική διαδικασία κατά του Κ. Τζαβέλλα