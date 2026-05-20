«Καμπανάκι» από επιχειρηματίες -Καταγγέλλουν κρυφές χρεώσεις στα POS

Για ένα πρόσθετη χρέωση στα τερματικά POS κάνουν λόγο επιχειρήσεις από τη Λέσβο και τη Λήμνο, καταγγέλλοντας την επιβάρυνση που εμφανίζεται τους τελευταίους μήνες χωρίς σαφή ενημέρωση από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε το πρωί της Τετάρτης 20/5 στην ΕΡΤ Β. Αιγαίου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου Παναγιώτης Τατάκης, από τα τέλη του 2025 έχει προστεθεί μηνιαία χρέωση περίπου 4 ευρώ ανά συσκευή POS, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες προμήθειες λειτουργίας και τις τραπεζικές κρατήσεις που σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, όπως φέρεται να ενημερώθηκαν επαγγελματίες από τραπεζικό ίδρυμα, η συγκεκριμένη επιβάρυνση αφορά «τέλος διασύνδεσης του POS με την ταμειακή μηχανή ή τον πάροχο». Το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον επιχειρηματικό κόσμο των νησιών, με αρκετούς επαγγελματίες να εκφράζουν προβληματισμό τόσο για το επιπλέον κόστος όσο και για την έλλειψη αναλυτικής ενημέρωσης σχετικά με τη νέα χρέωση.

Για το θέμα έχει ήδη αποσταλεί επιστολή από το Επιμελητήριο Λέσβου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ παράλληλα εξετάζεται η έκταση του φαινομένου και σε άλλες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Όπως τονίζεται, η βασική ένσταση αφορά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη χρέωση –σύμφωνα με τις καταγγελίες– δεν προβλέπεται στα συμφωνητικά που έχουν υπογράψει οι επιχειρήσεις με τις τράπεζες. Παρότι το ποσό μοιάζει μικρό σε μηνιαία βάση, σε ετήσιο επίπεδο δημιουργεί μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της τάξης των 50 ευρώ.

Ο κ. Τατάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ Β. Αιγαίου, κάλεσε τις επιχειρήσεις να ελέγχουν προσεκτικά τις χρεώσεις που εμφανίζονται στους λογαριασμούς των POS τους και να καταγράφουν τυχόν αντίστοιχες επιβαρύνσεις.

