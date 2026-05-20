Ο Σταύρος Λαμπράκης αναλαμβάνει Τεχνικός Διευθυντής του ΓΣ Εργοτέλη
clock 21:57 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με ιδιαίτερη χαρά, ο ΓΣ Εργοτέλης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σταύρο Λαμπράκη, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Τεχνικού Διευθυντή ολόκληρου του οργανισμού.

Ο Σταύρος Λαμπράκης δεν αποτελεί απλώς ένα σημαντικό ποδοσφαιρικό κεφάλαιο για τον Εργοτέλη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με ένα μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας, των αξιών και της φιλοσοφίας του Συλλόγου μας, υπηρετώντας τον από διαφορετικά και ιδιαίτερα σημαντικά πόστα όλα αυτά τα χρόνια.

Ως ποδοσφαιριστής, προπονητής, αλλά και μέσα από διοικητικού χαρακτήρα ρόλους, στάθηκε πάντοτε δίπλα στον Εργοτέλη με αφοσίωση, ήθος και βαθιά γνώση τόσο του ποδοσφαίρου όσο και της ιδιαίτερης ταυτότητας που πρεσβεύει η ομάδα μας.

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Εργοτέλης περνά σε μια νέα εποχή ανασυγκρότησης και εξέλιξης, με στόχο τη δημιουργία ακόμη πιο ισχυρών βάσεων για το παρόν και το μέλλον. Σε αυτή τη νέα προσπάθεια, η παρουσία του Σταύρου Λαμπράκη αποτελεί μια σπουδαία προσθήκη και μια επιλογή με ξεκάθαρο συμβολισμό και ουσία.

Η εμπειρία, η προσωπικότητα και η βαθιά γνώση του γύρω από τον οργανισμό του Εργοτέλη δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια δυνατή και δημιουργική συνέχεια σε όλα τα επίπεδα.

Σταύρο, καλώς επέστρεψες στο Μαρτινέγκο!

Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα. Μαζί συνεχίζουμε να χτίζουμε τον Εργοτέλη που ονειρευόμαστε!

