Τουρνάς: "Έχω σκεφτεί να σταματήσω να τραγουδάω, μεγαλώνω και οι αντοχές δεν είναι οι ίδιες"

Ο Κώστας Τουρνάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και παραδέχτηκε ότι οι απαιτήσεις της δουλειάς σε συνδυασμό με το πέρασμα του χρόνου, τον έχουν οδηγήσει στο να σκεφτεί το ενδεχόμενο να σταματήσει να τραγουδάει.

«Βέβαια και έχω σκεφτεί να σταματήσω να τραγουδάω, γιατί μεγαλώνω και οι αντοχές δεν είναι πάντα οι ίδιες. Όσο νιώθω ακμαίος και ικανός, δεν περνάει δεύτερη φορά αυτή η σκέψη μου, αλλά νομίζω ότι κάπου κοντά θα είναι αυτό ».

«Όταν αυτήν την πορεία την κάνεις 55 χρόνια, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν στιγμές όπου θα πιεστείς ή θα έχεις σοβαρά ελλείμματα».

Διαβάστε επίσης

Τούνη: "Φάγαμε πόρτα στη Μαδρίτη, αλλά ένας φίλος είπε ότι είμαι διάσημο μοντέλο και μας άφησαν να μπούμε στο μαγαζί"

Survivor: Η στιγμή που ο Γιώργος Λιανός ανακοινώνει τον Σταύρο Φλώρο ως νικητή