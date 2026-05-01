Μπέος κατά Akyla και Καπουτζίδη: "Δεν είναι «πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά»"

Με ένα νέο χυδαίο ομοφοβικό σχόλιο ξαναχτύπησε ο Αχιλλέας Μπέος με αφορμή την Eurovision. Στο στόχαστρό του μπήκαν ο Akylasπου εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού και ο παρουσιαστής, Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο δήμαρχος Βόλου, σε βίντεο που ανέβασε την Τετάρτη στο Facebook, ξεκινά προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν.

«Φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον ηλιόλουστο Βόλο.

Προσέξετε μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω περί σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού και πράσινα άλογα.

Καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί, τον Ακύλα, μού είναι ιδιαίτερα συμπαθής και ειλικρινά το λέω αυτό. Άλλα μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί 30 ημέρες και πλέον που ασχολείστε με ένα θέμα – ποιο είναι το αντικείμενο, για να το καταλάβω και εγώ.

Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα, με ένα παιδί να κουνάει τον κ..ο του. Πες τε μου εσείς, Αυτό είναι η Ελλάδα; Ρε ντρέπεστε λίγο; Τι νομίζετε ότι είναι οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά; Ρε θα σοβαρευτείτε λιγάκι;

Κάνω μια έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων ιδιωτικών καναλιών, αλλά πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Τι ‘ναι αυτό, θα βάλετε ένα φρένο; Αρκετά!

Δεν το συζητάμε: η προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου σεβασμός και επαυξάνω, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί! Ξεφύγατε. Ξεφύγατε! Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κ..ο του. Ρε, δε ντρέπεστε λίγο; Δε ντρέπεστε λίγο; Εμείς όλοι οι Έλληνες -η πλειοψηφία τουλάχιστον- που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια, δεν μας αρέσουν αυτά και δεν είναι τα πιστεύω μας αυτά. Αν είναι αυτά τα πιστεύω σας, κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Φτάνει πια. Φτάνει πια!»

