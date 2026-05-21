Αυστραλία: Τρένο που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα διασχίζει χωρίς οδηγό την έρημο

Η εξόρυξη είναι ένας από τους ισχυρότερους κλάδους της αυστραλιανής οικονομίας. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, αντιπροσωπεύει το 13,6% του ΑΕΠ της χώρας και περίπου το 65% των εσόδων από εξαγωγές. Τα ορυκτά σπάνια επεξεργάζονται μέσα στην ίδια την Αυστραλία, καθώς η βιομηχανία είναι κυρίως προσανατολισμένη στην πώλησή τους σε άλλες χώρες.

Η σημασία της αυστραλιανής εξόρυξης ξεπερνά τα σύνορα της χώρας. Η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λιθίου στον κόσμο και συγκαταλέγεται στους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς χρυσού, σιδήρου, μολύβδου, ψευδαργύρου και νικελίου. Είναι επίσης η τέταρτη μεγαλύτερη μεταλλευτική δύναμη παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα.

Για να μεταφέρονται τα ορυκτά από τα ορυχεία μέχρι τα σημεία εξαγωγής, η BHP δημιούργησε το Iron Ore, ένα τεράστιο σιδηροδρομικό σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας σιδηρομεταλλεύματος. Το αρχικό τρένο, που σχεδιάστηκε το 2001, έφτασε να ξεπερνά τα επτά χιλιόμετρα σε μήκος, όμως εκείνο το εγχείρημα ήταν πιλοτικό και είχε στόχο να δοκιμάσει την τεχνολογία Distributed Power.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία βασίζεται στην κατανομή των μηχανών κατά μήκος του τρένου, αντί όλες οι μηχανές να βρίσκονται συγκεντρωμένες μπροστά. Στην περίπτωση της δοκιμής, έξι μηχανές τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά σημεία του συρμού, ώστε να ελεγχθεί αν ένα τόσο τεράστιο φορτίο μπορεί να κινηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με την BHP, τα τρένα της φτάνουν σε μήκος έως και τα 2,5 χιλιόμετρα. Αυτό αντιστοιχεί σε 264 βαγόνια, σχεδιασμένα για μεταφορές υψηλής χωρητικότητας σε μεγάλες αποστάσεις. Όταν είναι πλήρως φορτωμένα με μετάλλευμα, το συνολικό βάρος μπορεί να αγγίξει τους 40.000 τόνους.

Η εικόνα από μόνη της αρκεί για να καταλάβει κανείς την κλίμακα του αυστραλιανού μοντέλου εξόρυξης. Δεν μιλάμε απλώς για μεγάλα τρένα, αλλά για κινούμενες γραμμές παραγωγής που διασχίζουν την έρημο, συνδέοντας τα ορυχεία με τα λιμάνια από όπου το μετάλλευμα φεύγει για τις διεθνείς αγορές.

