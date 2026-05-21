Κτηνίατρος: Οι 5 ράτσες σκύλων που καλό θα είναι να αποφεύγετε για κατοικίδια

Μια κτηνίατρος από το Τέξας, με έντονη παρουσία στα social media και χιλιάδες ακόλουθους στο YouTube, ανοίγει δημόσια τη συζήτηση γύρω από τις δημοφιλείς ράτσες σκύλων και τα προβλήματα που συχνά κρύβονται πίσω από την εικόνα τους.

Η δρ Ρέιτσελ Σίου, που εργάζεται καθημερινά με ζώα κάθε είδους, επισημαίνει ότι πολλές επιλογές ιδιοκτητών γίνονται με βάση την εμφάνιση και όχι τις πραγματικές ανάγκες του ζώου, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει πέντε φυλές που, όπως λέει, δεν θα επέλεγε ποτέ για προσωπική υιοθεσία, θέλοντας να προειδοποιήσει τους υποψήφιους ιδιοκτήτες ώστε να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές.

Τα χάσκι, όπως αναφέρει, είναι εξαιρετικά δραστήρια σκυλιά που έχουν ανάγκη από συνεχή απασχόληση και δροσερό κλίμα, κάτι που τα καθιστά δύσκολα διαχειρίσιμα σε πιο θερμές περιοχές, ενώ παρουσιάζουν και έντονη τριχόπτωση.

Τα ντάξχουντ ή «λουκάνικα», παρότι ιδιαίτερα δημοφιλή, είναι ευάλωτα σε σοβαρά προβλήματα σπονδυλικής στήλης, με τη δρ Σίου να τονίζει ότι απαιτούν μεγάλη προσοχή στις κινήσεις τους και πιθανό κόστος για μελλοντικές επεμβάσεις.

Για τα μέγα δανέζικα σκυλιά σημειώνει ότι, παρά τον ήπιο και φιλικό χαρακτήρα τους, το πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής τους και τα συχνά προβλήματα υγείας τα καθιστούν δύσκολη επιλογή για πολλούς ιδιοκτήτες.

Σημαντικές επιφυλάξεις εκφράζει και για τα λεγόμενα «ντουντλ», καθώς, όπως αναφέρει, δεν είναι πάντα υποαλλεργικά όπως πιστεύεται, απαιτούν συχνή περιποίηση και μπορεί να εμφανίσουν ζητήματα συμπεριφοράς.

Τέλος, τα μπουλντόγκ και γενικότερα οι βραχυκέφαλες φυλές καταγράφουν υψηλά ποσοστά αναπνευστικών και ορθοπεδικών προβλημάτων, με την κτηνίατρο να υπογραμμίζει ότι πρόκειται για σκύλους με σημαντική επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής τους και να καλεί τους υποψήφιους ιδιοκτήτες να το σκεφτούν προσεκτικά πριν την επιλογή.

