Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν μάνα και δασκάλα που δεν νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό της»

Ο Κώστας Μακεδόνας βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην Μαρινέλλα.

«Η Μαρινέλλα ήταν αυτό που λένε όλοι: μάνα και δασκάλα. Ήταν η μάνα που νοιαζότανε για τους πάντες, δεν την ένοιαζε ο εαυτός της για να τη δουν πως είναι, πώς θα βγει και τι θα κάνει. Την ένοιαζε η ομάδα να είναι άρτια και όχι μόνο οι τραγουδιστές για να μη νιώσει ένας θαμώνας που θα έρθει ότι τον έχουν κοροϊδέψει», είπε ο Κώστας Μακεδόνας.

«Το “Πάρ’το Λίζα και κάντο κορνίζα” γράφτηκε ως πλάκα. Κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο ο Σταμάτης Κραουνάκης στο σταθερό γιατί τότε δεν υπήρχαν ακόμα τα κινητά και απάντησε τότε η κοπέλα μου γιατί δεν είχα γυρίσει από τη Θεσσαλονίκη. Όταν γύρισα μου λέει: θα πεθάνεις αν ακούσεις τι έγραψα.

Και αρχίζει να μου παίζει τη Λίζα, δεν είχε τελειώσει τους στίχους γράψαμε και κάποια μαζί. Το έβαλε κάποια στιγμή στην εταιρία “ακούστε τι γράψαμε” και από την εταιρία τρελαθήκανε όλοι “αυτό θα γίνει επιτυχία και γι’ αυτό τον λόγο μπήκε στον δίσκο».

