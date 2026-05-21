ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 17:00
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Συλλήψεις μετά από ένταλμα και για κλοπές
14:11 | 21/05/2026
newsroom ekriti.gr

Δύο ακόμα υποθέσεις απασχόλησαν τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, οδηγώντας σε συλλήψεις για διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στη Χερσόνησο, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου συνέλαβαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα έναν 31χρονο Έλληνα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Πλημμελειοδικών Λαμίας για υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Παράλληλα, στο Ηράκλειο συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 37 και 36 ετών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά 12,5 γραμμάρια κάνναβης και τέσσερα ναρκωτικά δισκία. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.

