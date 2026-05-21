Χειμωνιάτικα ρούχα: Το λάθος που τα καταστρέφει όταν κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά

Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, αρκετοί έχουν ήδη ξεκινήσει την αλλαγή της ντουλάπας, αποθηκεύοντας χειμωνιάτικα ρούχα και βγάζοντας τα καλοκαιρινά. Ωστόσο, ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη γίνεται ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία: πολλά ρούχα μπαίνουν στην αποθήκευση χωρίς να έχουν καθαριστεί σωστά.

Ακόμη κι αν δείχνουν καθαρά, παλτό, πλεκτά και μάλλινα συχνά κρατούν πάνω τους ίχνη ιδρώτα, σκόνης, αρωμάτων ή λιπαρότητας από το σώμα. Μετά από μήνες σε κλειστούς χώρους, αυτά τα υπολείμματα μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες μυρωδιές, κιτρινίλες ή ακόμη και φθορά στα υφάσματα.

Ιδιαίτερα στα φυσικά υλικά, όπως το μαλλί, τα οργανικά υπολείμματα προσελκύουν σκόρους, οι οποίοι μπορούν να καταστρέψουν τα ρούχα μέσα σε λίγους μήνες. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί επιμένουν ότι πριν μπει οτιδήποτε σε κουτιά ή θήκες πρέπει να έχει προηγηθεί καλό πλύσιμο και πλήρες στέγνωμα.

Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το θέμα της υγρασίας. Ρούχα που αποθηκεύονται έστω και ελαφρώς νωπά μπορεί να εμφανίσουν μυρωδιά μούχλας, λεκέδες ή αλλοίωση στις ίνες τους, ειδικά όταν παραμένουν κλεισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν ακόμη και οι πλαστικές σακούλες αποθήκευσης, καθώς δεν επιτρέπουν πάντα στα υφάσματα να «αναπνέουν». Οι υφασμάτινες θήκες και τα καθαρά κουτιά θεωρούνται ασφαλέστερη επιλογή, κυρίως για τα ευαίσθητα χειμωνιάτικα ρούχα.

Οι ειδικοί προτείνουν μερικές απλές αλλά βασικές κινήσεις: καλό πλύσιμο πριν την αποθήκευση, πλήρες στέγνωμα, φύλαξη σε δροσερό και ξηρό χώρο και τακτικό αερισμό της ντουλάπας.

Γιατί τελικά, το μεγαλύτερο λάθος στην αλλαγή εποχής δεν είναι το δίπλωμα των ρούχων, αλλά το ότι συχνά τα βάζουμε στην άκρη χωρίς την απαραίτητη φροντίδα.

