ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 12:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κρεμάτε την πετσέτα στην πόρτα του φούρνου;
πετσετα σε ηλεκτρικο φουρνο
clock 14:20 | 21/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πολλοί είναι αυτοί πουσυνηθίζουν και για λόγους ευκολίας, αλλά και χώρου να κρεμάνε την πετσέτα στην πόρτα του φούρνου της κουζίνας. Ειδικά, αν είναι λίγο νωπή, το να την κρεμάνε εκεί είναι ένας τρόπος για να στεγνώσει πιο γρήγορα.

Έχετε, όμως, σκεφτεί πως αυτή η συνήθεια δεν είναι σωστή; Και πως στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ακόμη και βλαβερή; Το χερούλι της κουζίνας όπου κρεμάτε την πετσέτα, είναι από τα πιο βρώμικα σημεία επειδή το πιάνουμε όλοι με γυμνά χέρια μεταφέροντας σε αυτό μικρόβια. Επίσης, είναι από τα σημεία που δεν συνηθίζουμε να απολυμαίνουμε συχνά, με αποτέλεσμα τα μικρόβια να συσσωρεύονται σε αυτό.

Έτσι, όταν κρεμάτε την πετσέτα, τα μικρόβια μεταφέρονται σε αυτήν. Οπότε, αν έχετε κι εσείς αυτή τη συνήθεια, θα πρέπει να τη σταματήσετε ή να απολυμαίνετε τακτικά τη λαβή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φούρνος πετσετα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis