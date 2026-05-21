Κρήτη - επιχείρηση για ναρκωτικά και ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πρώτες δηλώσεις δικηγόρων

Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται στην Κρήτη η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που τις τελευταίες ώρες έχει οδηγήσει σε σειρά ερευνών σε σπίτια, προσαγωγές και εντοπισμό ευρημάτων. Οι έρευνες φαίνεται πως εκτείνονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται με βάση όσα καταγράφηκαν ως στοιχεία από την άρση απορρήτου επικοινωνιών, σχετική με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πλαίσιο των παράνομων επιδοτήσεων.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, έπειτα από κλήσεις μελών των οικογενειών προσαχθέντων, καταφθάνουν δικηγόροι των προσαχθέντων προκειμένου να ενημερωθούν.

Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης δήλωσε ότι «έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες οικίες από το πρωί, καθώς πρόκειται για μία οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση» και πως έχουν προσαχθεί πολλά άτομα.

«Δεν ξέρω ποιες από αυτές τις προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις» διευκρίνισε ο κ. Κοκοσάλης, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ευρήματα.

«Αρχικά φαίνεται η δικογραφία να ξεκίνησε και να σχηματίστηκε για τα αδικήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πλην όμως μέσα στα πλαίσια αυτών των συνομιλιών, ανακαλύφθηκαν και τυχαία ευρήματα για άλλα κακουργήματα, περί διακίνησης ναρκωτικών» ανέφερε και πρόσθεσε ότι φαίνεται πως «υπάρχουν δύο βασικοί πυρήνες, δύο επιμέρους εγκληματικές οργανώσεις που με βάση την άρση του απορρήτου επικοινωνιών, φαίνεται να έχουν κοινό παρονομαστή. Ένα -δηλαδή- συγκεκριμένο μοτίβο καταγωγής που συνδέονται μεταξύ τους».

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. «Περιμένουμε να δούμε και τα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών. Η αλήθεια είναι ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζονται οι έρευνες σε όλο το μήκος και πλάτος του νομού Ηρακλείου και όχι μόνο» κατέληξε ο κ. Κοκοσάλης.

