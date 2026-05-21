Super League - Play Outs: Φινάλε σήμερα χωρίς εκκρεμότητες

Η Super League ρίχνει αυλαία για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 με τα παιχνίδια για τη 10η αγωνιστική των Play Out. Αγωνιστική που, όμως, δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον καθώς είναι ήδη γνωστές οι δυο ομάδες που του χρόνου θα αγωνίζονται στην πιο κάτω κατηγορία.







Παρά τη νίκη της με 2-1 επί του Ατρόμητου, πρώτη μετά τις 31 Ιανουαρίου, η ΑΕΛ δεν μπόρεσε να σώσει την κατηγορία. Η ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσίας στη Super League 2 και στο αντίο της στα «μεγάλα σαλόνια» φιλοξενείται από την Κηφισιά στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πέτυχε απόλυτα τους στόχους της στην παρθενική σεζόν στη μεγάλη κατηγορία και ετοιμάζεται για την επόμενη πρόκληση. Να σημειωθεί πως και τα τρία φετινά ματς ανάμεσα στις δυο ομάδες ολοκληρώθηκαν ισόπαλα και μάλιστα με το ίδιο σκορ, 1-1.

Το «αλογάκι» θα ακολουθήσουν στη Super League 2 τα «λιοντάρια» των Σερρών. Ο Πανσερραϊκός θα μπορούσε να παίζει ακόμη την παραμονή του, ωστόσο η ισοπαλία 1-1 με τον Παναιτωλικό του στέρησε τις όποιες πιθανότητες είχε. Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα έκανε εξαιρετικό β’ γύρο και Play Out μα δεν ήταν αρκετά. Κλείνει τις υποχρεώσεις του ο Πανσερραϊκός στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο που κατέκτησε την πρώτη θέση στο μίνι πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ έδειξε πως ήταν για παραπάνω, αλλά όλα είναι μαθήματα για την επόμενη σεζόν. Φέτος, μετά από δυο ισοπαλίες στην κανονική διάρκεια (1-1 στις Σέρρες και 2-2 στο Περιστέρι), ο Ατρόμητος πέρασε θριαμβευτικά με 4-0 από τις Σέρρες.

Έστω και αργά, Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παραμονή τους. Οι δυο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στο Αγρίνιο θέλοντας να αποχαιρετήσουν με θετικό πρόσημο τη σεζόν. Ο «Τίτορμος» διατήρησε το status του χάρη στην ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΛ ενώ ακολούθησε η ισοπαλία-μαχαιριά στον Πανσερραϊκό. Οι Αρκάδες, από την άλλη, μπορεί να μην κέρδισαν την Κηφισιά (0-0), πρώτη απώλεια βαθμών εντός έδρας στο μίνι πρωτάθλημα, ωστόσο ευνοήθηκαν από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Εξαιρετική δουλειά από το Γιώργο Αντωνόπουλο που διατήρησε τον Αστέρα Τρίπολης για 20η σεζόν στη Super League. Οι φετινές αναμετρήσεις ανάμεσα στις δυο ομάδες είχαν όλα τα αποτελέσματα (1-1 και 2-1 στην Τρίπολη, 3-1 στο Αγρίνιο).







Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής των Play Out 9-14 του πρωταθλήματος της Super League:



Πέμπτη 21 Μαΐου 2026



18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος - Πανσερραϊκός



19:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», ΑΕ Κηφισιά - ΑΕΛ



19:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης