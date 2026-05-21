Νοσοκομεία: Ψηφιακά έως το καλοκαίρι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις στο κινητό

Ψηφιακά θα εκδίδονται από το καλοκαίρι οι διαγνωστικές εξετάσεις και στα δημόσια νοσοκομεία, διαβεβαιώνει ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ειδικότερα ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι σε δύο μήνες από σήμερα, οι πολίτες θα μπορούν να διαθέτουν ακόμη και στο κινητό τους τα ψηφιακά αρχεία από τις εργαστηριακές και τις απεικονιστικές τους εξετάσεις που θα πραγματοποιούν στο ΕΣΥ.

Αναμένεται να ενσωματωθούν στην εφαρμογή MyHealth, ώστε τα αποτελέσματα να είναι προσβάσιμα για τους ίδιους τους ασφαλισμένους αλλά και για τους γιατρούς.

Μιλώντας στο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (ΕΕΦΑΜ), ο υπουργός Υγείας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι: «Σε δύο μήνες θα δούμε θαύματα στο ψηφιακό σύστημα του ΕΣΥ».

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα της ψηφιοποίησης των διαγνωστικών εξετάσεων στο δημόσιο σύστημα υγείας χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο MyHealth app, στην ψηφιακή εφαρμογή για το κινητό με τις ιατρικές πληροφορίες των πολιτών, μέχρι σήμερα περιλαμβάνονται τα παραπεμπτικά για εξετάσεις, για επισκέψεις σε γιατρούς, οι συνταγές φαρμάκων και όσες εκτελέστηκαν, ενώ ο χρήστης μπορεί να κλείσει και ραντεβού σε γιατρούς και νοσοκομεία.

Από το υπουργείο Υγείας υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατ. πολίτες έχουν ήδη κατεβάσει το MyHealth app στο κινητό τους.

Με αγκάθια η ψηφιοποίηση

Πάντως οι συνδικαλιστές του ΕΣΥ διατυπώνουν σειρά ερωτημάτων για το πώς θα μπορεί να επιτευχθεί το συγκεκριμένο έργο, καθώς σήμερα πολλά νοσοκομεία δεν έχουν μπει καν στη νέα ψηφιακή εποχή. Διαθέτουν αναχρονιστικά πληροφοριακά συστήματα τα οποία δεν μπορούν με ευκολία να χρησιμοποιήσουν, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις στα νοσοκομεία χρησιμοποιούνται ακόμη φάκελοι για τη μεταφορά των εξετάσεων των ασθενών.

Παράλληλα όλα τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν με ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επικοινωνήσουν το ένα με το άλλο. Από την άλλη υπάρχουν και δημόσιες μονάδες υγείας που διαθέτουν παλαιούς υπολογιστές, δυσκολεύοντας το έργο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Χωρίς τα ψηφιακά αρχεία του παρελθόντος

Αξίζει να τονιστεί ότι οι ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί ή έχουν επισκεφθεί δημόσιο νοσοκομείο για τις εξετάσεις τους στο παρελθόν, δεν αναμένεται να διαθέτουν και τα σχετικά αρχεία, καθώς σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr, η ψηφιοποίηση των αρχείων από τις δημόσιες μονάδες υγείας έχει μπλοκάρει.

Ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ταμείο ανάκαμψης και θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι. Ωστόσο μέχρι και σήμερα η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει καν σε κανένα νοσοκομείο της χώρας, ενώ οι αρμόδιες επιτροπές του υπουργείου υγείας και του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης που είχαν αναλάβει να προσδιορίσουν τα κριτήρια, δεν κατέληξαν ποτέ σε αυτά.

Αποτέλεσμα είναι όπως φαίνεται να χαθούν κοντά στα 120 εκατομμύρια ευρώ που αποτελούσαν το κονδύλι για την ψηφιοποίηση των αρχείων των δημόσιων νοσοκομείων από το Ταμείο Ανάκαμψης.