Δυναμώνουν οι φωνές για την παγκρήτια πανυγειονομική κινητοποίηση

Δυναμώνουν οι φωνές των υγειονομικών στην Κρήτη ενόψει της παγκρήτιας πανυγειονομικής κινητοποίησης που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ηράκλειο, με συγκέντρωση στην πύλη του Βενιζελείου Νοσοκομείου στις 10:30 το πρωί και πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας.

Οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας και καλούν σε μαζική συμμετοχή, ζητώντας ενίσχυση όλων των υγειονομικών μονάδων της Κρήτης, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και περιορισμό των διακομιδών προς τα μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, καθώς και αυξήσεις μισθών και ένταξη στα ΒΑΕ.

Παράλληλα, διεκδικούν τη μονιμοποίηση συμβασιούχων, την κατάργηση των εργολάβων, την πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, αλλά και την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών, όπως η τεχνική υποστήριξη, η καθαριότητα και η φύλαξη με μόνιμο προσωπικό.

Σύμφωνα με τα σωματεία, βασικός στόχος είναι να μπει τέλος στις περιφερειακές ανισότητες στην υγεία, με τους εργαζόμενους να προειδοποιούν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και απαιτείται άμεση κρατική χρηματοδότηση και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ στην Κρήτη.

