Παναθηναϊκός: Παραμένει ο Αταμάν τουλάχιστον ως το τέλος της φετινής σεζόν

Παρά την έντονη φημολογία των τελευταίων ωρών γύρω από το μέλλον του Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό, o Τούρκος προπονητής θα παραμένει στον πάγκο των πράσινων τουλάχιστον ως το τέλος της φετινής χρονιάς.
Προηγουμένως ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε στηρίξει με ποστάρισμά του τον Εργκίν Αταμάν, ενώ λίγο αργότερα ακυρώθηκε το ραντεβού των δύο αντρών, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για σήμερα.
Η ομάδα θα προπονηθεί κανονικά σήμερα στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι υπό τις οδηγίες του Αταμάν.
