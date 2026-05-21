Κρήτη: Κλειστό την Παρασκευή το Φαράγγι της Σαμαριάς υπό τον φόβο ακραίων βροχοπτώσεων!

Με απόφαση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), το Φαράγγι της Σαμαριάς θα παρέμεινε κλειστό για το κοινό αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, και από τις δύο εισόδους του.

Η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου προγνωστικού δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), το οποίο προβλέπει έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με το ύψος της βροχής να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 8 mm στο Ξυλόσκαλο, τα 10 mm στον οικισμό της Σαμαριάς και τα 11 mm στην Αγία Ρουμέλη.

Καθώς οι προβλεπόμενες αυτές τιμές υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια ασφαλείας που έχουν εγκριθεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων για την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών, οι αρχές έκριναν απαραίτητο το προληπτικό κλείσιμο του εθνικού δρυμού για την αποφυγή τυχόν κινδύνων από κατολισθήσεις ή εγκλωβισμούς.

Οργανωμένα γκρουπ και μεμονωμένοι εκδρομείς που είχαν προγραμματίσει την επίσκεψή τους για αύριο καλούνται να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γαλλία: Το 1940 ένα αγόρι μπήκε καταλάθος σε μια σπηλιά αποκαλύπτοντας ένα αρχαιολογικό θαύμα (βίντεο)