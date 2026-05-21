400.000 παράνομα οχήματα στους ελληνικούς δρόμους -Τα πρόστιμα θα επιβληθούν

Πάνω από 400.000 οχήματα κυκλοφορούν σήμερα χωρίς ασφάλιση ή χωρίς να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας τους, ή χωρίς να έχουν περάσει ΚΤΕΟ και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς ολοκληρώνονται οι επόμενοι κύκλοι ηλεκτρονικών ελέγχων.

Τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι έχουν ήδη αποσταλεί ειδοποιητήρια σε 400.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν είχαν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του 2025 ή κυκλοφορούσαν ανασφάλιστοι, ενώ τα αντίστοιχα πρόστιμα ανέρχονται συνολικά σε 110 εκατομμύρια ευρώ.

Και τόνισε ιδιαίτερα ότι πρόκειται μόνο για την «πρώτη φουρνιά» – επόμενα κύματα βεβαιώσεων είναι στον δρόμο.

Ψηφιακό σαφάρι χωρίς χειρόφρενο

Ο μηχανισμός ελέγχου έχει πλέον αυτοματοποιηθεί πλήρως. Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις βάσεων δεδομένων γίνονται χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία τροχαίας στον δρόμο, και τα πρόστιμα βεβαιώνονται απευθείας.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει το σύστημα, από το 2026 και εφεξής οι διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο – την 1η Μαρτίου και την 1η Αυγούστου. Η ενημέρωση των πολιτών θα γίνεται μέσω του Gov.gr Wallet, ώστε κάθε οδηγός να γνωρίζει τις εκκρεμότητές του πριν του έρθει το πρόστιμο.

Το επόμενο μεγάλο κύμα ελέγχων αφορά τα οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ. Το σύστημα θα διασταυρώνει αυτόματα τα στοιχεία και τα πρόστιμα θα βεβαιώνονται χωρίς καμία χειροκίνητη διαδικασία. Το πρόστιμο για παράλειψη ΚΤΕΟ ανέρχεται σε 400 ευρώ, ενώ για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας η επιβάρυνση ισούται με το ποσό των οφειλόμενων τελών.

Οι έξυπνες κάμερες: Από 8 σε χίλιες

Παράλληλα με τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μία άλλη επιχείρηση που ήδη αποδίδει αποτελέσματα: τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στο οδικό δίκτυο.

Οι πρώτες 8 «έξυπνες» κάμερες τοποθετήθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 2025 σε επτά σημεία της Αττικής και σε μόλις 25 ημέρες κατέγραψαν σχεδόν 29.000 παραβάσεις – δηλαδή πάνω από 1.100 ημερησίως. Ο κ. Αναγνωστόπουλος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «συγκλονιστικά», με τις παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη μόνο να ξεπερνούν τις 20.000 μέσα σε έναν μήνα.

Έως τα τέλη του 2026 ο αριθμός των καμερών θα έχει φτάσει τουλάχιστον τις 1.000, με την εγκατάστασή τους να επεκτείνεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη σε σημεία που θα υποδείξει η ΕΛ.ΑΣ.

Η σύμβαση για το έργο έχει διάρκεια έξι ετών και αξία που ξεπερνά τα 88 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ – με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι χρηματοδοτείται από τα ίδια τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται.

Οι κάμερες αυτές δεν καταγράφουν μόνο παραβιάσεις του ΚΟΚ. Κατά τη διαδικασία ελέγχου, επιτρέπεται η αυτόματη διασταύρωση της πινακίδας του οχήματος με τις βάσεις δεδομένων για ανασφάλιστα, για ΚΤΕΟ, για τέλη κυκλοφορίας, ακόμα και για τον Δακτύλιο.

Οι επτά κατηγορίες παραβάσεων που καταγράφουν περιλαμβάνουν: παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ή κράνους, χρήση κινητού εν κινήσει, κίνηση σε λεωφορειολωρίδα ή ΛΕΑ, και παράνομη στάθμευση.

Προσοχή στα phishing μηνύματα

Με την αύξηση των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων έχουν πολλαπλασιαστεί και τα κακόβουλα μηνύματα που κυκλοφορούν με αφορμή παραβάσεις του ΚΟΚ, μέσω SMS ή email.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος έστειλε σαφές μήνυμα στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, υπενθυμίζοντας ότι η επίσημη ενημέρωση για κλήσεις γίνεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής θυρίδας του Gov.gr – και όχι μέσω τυχαίων μηνυμάτων που ζητούν κωδικούς ή πληρωμές.

Το μήνυμα που στέλνει η πολιτεία είναι σαφές: η εποχή της ατιμωρησίας για ανασφάλιστα οχήματα, απλήρωτα τέλη και ξεχασμένα ΚΤΕΟ τελειώνει. Το ψηφιακό κράτος έχει πλέον τα εργαλεία να ξέρει ακριβώς τι κυκλοφορεί στον δρόμο – και να χρεώνει αναλόγως.

