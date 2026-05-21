"Ελπίδα για τη Δημοκρατία": Το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού - Η παρουσίαση στην Θεσσαλονίκη

Στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματογράφου «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε και επίσημα την ίδρυση του νέου πολιτικού της φορέα με το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

. Η εκδήλωση, η οποία προσέλκυσε πλήθος κόσμου, σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η κυρία Καρυστιανού παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως ένα «Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών»

. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας των πολιτικών προσώπων και της προστασίας των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα.

Στο πλευρό της βρέθηκαν οι πρώτοι στενοί της συνεργάτες, ανάμεσά τους νομικοί, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Η παρουσίαση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Οι βασικοί άξονες και τα κύρια σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών»

επικεντρώνονται στους εξής πυλώνες:

1. Αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου και της Δικαιοσύνης

Λογοδοσία Πολιτικών

: Άμεση κατάργηση των προνομίων και της βουλευτικής ασυλίας για εγκλήματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση.

Ανεξαρτησία Δικαιοσύνης

: Πλήρης αποσύνδεση της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Διαφάνεια

: Εκσυγχρονισμός και αυστηροποίηση των ελέγχων για τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού.

2. Κοινωνική Δικαιοσύνη και Προστασία των Πολιτών

Ασφάλεια Υποδομών

: Απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια των μεταφορών, της υγείας και των δημόσιων υποδομών, με αφορμή το δυστύχημα των Τεμπών .

Κοινωνικό Κράτος

: Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και της δημόσιας παιδείας ως θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε πολίτη.

3. Δημοκρατική Συμμετοχή και Πολιτική Ταυτότητα

Κίνημα Πολιτών

: Το εγχείρημα αυτοπροσδιορίζεται πέρα από τις παραδοσιακές ιδεολογικές γραμμές (Αριστερά-Δεξιά), δίνοντας έμφαση στη συλλογική δράση των πολιτών.

Συμμετοχική Δημοκρατία

: Θέσπιση διαδικασιών με τη χρήση δημοψηφισμάτων για κρίσιμα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα.

