Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου: Όλα έτοιμα για τις εκλογές με 3 συνδυασμούς και ηλεκτρονική κάλπη

Τους νέους εκπροσώπους τους ετοιμάζονται να εκλέξουν οι γιατροί, στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.

Ο Σύλλογος προχώρησε στην ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και θα γίνουν διαδικτυακά.

Οι αρχαιρεσίες αφορούν την ανάδειξη μελών για:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ακόμη, εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Στις εκλογές θα συμμετέχουν 3 συνδυασμοί:

Η παράταξη «Γιατροί στην πρώτη γραμμή» με επικεφαλής τον γενικό οικογενειακό γιατρό, διευθυντή ΕΣΥ Νίκο Τσακουντάκη.

Ο συνδυασμός «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών» με επικεφαλής τον ψυχίατρο διευθυντή ΕΣΥ Βασίλη Κούδα .

Ο συνδυασμός «Δύναμη Υγείας» -Ανεξάρτητη Κίνηση Γιατρών, με επικεφαλής τον σημερινό πρόεδρο Αλέξανδρο Πατριανάκο,καρδιολόγο, επίσης διευθυντή ΕΣΥ.

Οι εκλογές του Ι.Σ.Η. για πρώτη φορά θα διεξαχθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ZEUS.

Όπως αναφέρεται στις σχετικές οδηγίες:

Θα σταλεί σχετικός προσωπικός και μοναδικός σύνδεσμος στο κινητό σας τηλέφωνο και στο email σας προκειμένου να ψηφίσετε.

Ο ψηφοφόρος μεταφέρεται στο «ηλεκτρονικό παραπέτασμα» του συστήματος «ΖΕΥΣ».

Εκεί μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τα στοιχεία των ψηφοδελτίων, επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα.

Διευκρινίζεται μάλιστα ότι «όποιος ιατρός δεν έχει email ή smart phone δεν θα έχει την δυνατότητα να ψηφίσει»

