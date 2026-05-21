Ανώγεια: Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η φιλοξενία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η φιλοξενία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον Δήμο Ανωγείων,



στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026, από τη μία άκρη της Κρήτης έως την άλλη.

Κατά τη διάρκεια του μήνα, τα Ανώγεια φιλοξένησαν ένα πολυσχιδές πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τον Δήμο Ανωγείων και την υποστήριξη του Πολιτιστικού Οργανισμού Αργαστήρι.

Έναν Μάη που γέμισε τον τόπο μουσική, εικόνες και ζωντανές καλλιτεχνικές εμπειρίες, μετατρέποντας τα Ανώγεια σε σημείο συνάντησης της λυρικής τέχνης, της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και της σύγχρονης δημιουργίας.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν εννιά ξεχωριστές εκδηλώσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών εκφράσεων, με συναυλίες και μουσικές παραστάσεις, μουσικοθεατρικά έργα και δράσεις για παιδιά, όπερα σκιών, ντοκιμαντέρ και αφιερώματα.

Ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, η συναυλία "Πολλά εν θέλω να σου πω" , το μουσικό αφιέρωμα «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης», η μουσική παράσταση «Ασίκικο Πουλάκη», το μουσικοθεατρικό δρώμενο «Ροδινός: Ο θρυλικός λυράρης», καθώς και οι παραγωγές για το νεανικό κοινό, που έφεραν τη νέα γενιά σε άμεση επαφή με τη λυρική τέχνη και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικούς χώρους των Ανωγείων, από το Κινηματοθέατρο έως πλατείες και ανοιχτούς δημόσιους χώρους, μετατρέποντας ολόκληρο τον οικισμό σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού και έκφρασης.

Ιδιαίτερη σημασία για μας είχε πολιτιστική ώσμωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων του τόπου με εναλλακτικές μουσικές και καλλιτεχνικές αφηγήσεις , επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερο δεσμό των Ανωγείων με την τέχνη, τη μουσική και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Ο Δήμος Ανωγείων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Εθνική Λυρική Σκηνή για την εμπιστοσύνη και την ουσιαστική συνεργασία, καθώς και προς όλους τους συντελεστές, καλλιτέχνες και εργαζόμενους που συνέβαλαν στην άρτια υλοποίηση του προγράμματος.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της ΕΛΣ, Γιώργης Κουμεντάκης, για το όραμα, τη συνέπεια και τη σταθερή σχέση του με τον τόπο των Ανωγείων, μια σχέση που αποτυπώνεται διαχρονικά μέσα από την παρουσία, τη στήριξη και τη δημιουργική του σύνδεση με τον τόπο μας. Η παρουσία του σε μέρος των φετινών εκδηλώσεων προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό και ουσιαστική βαρύτητα σε αυτή τη σημαντική πολιτιστική συνάντηση.

Παράλληλα θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη διαρκή υποστήριξη του συνολικού προγράμματος εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής , καθώς και σε όλους τους χορηγούς και συνεργαζόμενους φορείς.

Η πολιτιστική αυτή σύμπραξη αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον τόπο και δημιουργεί τις βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες που θα συνεχίσουν να φέρνουν τη λυρική τέχνη και τον σύγχρονο πολιτισμό πιο κοντά στην ελληνική περιφέρεια και στους πολίτες της.

