Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Ο Τσούμπερ έβγαλε καρέ σε 40 λεπτά

Ο Στίβεν Τσούμπερ αποφάσισε να δώσει χρώμα σε έναν αδιάφορο ματς! Οι λίγοι φίλαθλοι που βρέθηκαν σήμερα στο Περιστέρι δεν περίμεναν να δουν ένα «χορταστικό» 6-0 του Ατρόμητου επί του «καταδικασμένου» σε υποβιβασμό Πανσερραϊκό.

Σε αυτήν την τελευταία αγωνιστική της σεζόν, ο Τσούμπερ θύμισε σε όλους πόσο σπουδαίος παίκτης υπήρξε και ότι, ακόμα και στα 34 του, αποτελεί πολυτέλεια για ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό.

Ο Ελβετός ήταν ασταμάτητος και πέτυχε τέσσερα γκολ μέσα στα πρώτα 40 λεπτά (3΄,19΄,22΄,40΄) σημειώνοντας «καρέ» τερμάτων για πρώτη φορά στην καριέρα του. Όσο περίεργο κι αν φαίνεται, ο Τσούμπερ δεν είχε σκοράρει ποτέ περισσότερες από δύο φορές σε ματς πρωταθλήματος, ενώ το ρεκόρ του ήταν ένα χατ τρικ που είχε σημειώσει σε ηλικία μόλις 19 ετών σε ματς κυπέλλου Ελβετίας, όπου η Γκρασχόπερς είχε επικρατήσει 9-0!

Το τελικό σκορ διαμόρφωσαν ο Σωτήρης Τσιλούλης (79΄) και ο Σταύρος Πνευμονίδης (81΄) με τον Ατρόμητο να ολοκληρώνει τα play out στη πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας και 9η συνολικά.



ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ) Αθανασίου, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Κίνι, Ουρόνεν (74΄ Γιώργος Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ (59΄ Μιχόρλ), Πνευμονίδης, Τσούμπερ (82΄ Γιουμπιτάνα), Φαν Βέερτ (59΄ Καραμάνης), Μπάκου (59΄ Τσαντίλας).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Χάβος (46΄ Λύρατζης), Βολνέι, Γεωργιάδης, Ομεονγκά, Ρουμιάντσεβ (46΄ Ριέρα), Σαλάμ (73΄ Λιάσος), Καρέλης (46΄ Ιβάν), Μασκανάκης (46΄ Τεϊσέιρα).