Ηράκλειο: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η "Γιορτή Πολιτισμού 2026" της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με μεγάλη επιτυχία και έντονη συγκινησιακή φόρτιση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού «Δύο Αοράκια», η Γιορτή Πολιτισμού 2026 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με θέμα «Όπου η Μνήμη Χορεύει και Τραγουδά».

Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή μνήμης, πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης, αφιερωμένη στις παραδόσεις, τις μουσικές και τους χορούς της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Καππαδοκίας. Περισσότεροι από 1.500 μαθητές και μαθήτριες από 50 Δημοτικά Σχολεία του Νομού Ηρακλείου συμμετείχαν με ενθουσιασμό και ζωντάνια, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα παραδοσιακών χορών, τραγουδιών και καλλιτεχνικών δράσεων που συγκίνησε το κοινό και ανέδειξε τη σημασία της πολιτιστικής μνήμης στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη δύναμη του σχολείου να λειτουργεί ως χώρος παιδείας, πολιτισμού και συλλογικής δημιουργίας, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά την ιστορία και τις ρίζες του ελληνισμού της Ανατολής. Επιπλέον παραβρέθηκε και ο αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δ. Ηρακλείου κ. Ιωάννης Τσαπάκης που τόνισε τη σημασία της διατήρησης της πολιτισμικής παρακαταθήκης που έρχεται από τα βάθη της Ανατολής και την κρατάμε έως σήμερα.

Αντίστοιχα, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κα Ελένη Μαράκη, αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και υπογράμμισε ότι «…η μνήμη ζει μέσα στα τραγούδια, στους χορούς και στις παραδόσεις που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά». Τόνισε, επίσης, ότι η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει διαχρονικά δράσεις που συνδέουν την εκπαίδευση με τον πολιτισμό, θεωρώντας πως τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση παιδιών με γνώση της ιστορίας, πολιτιστική συνείδηση και αξίες συνεργασίας και συμμετοχής.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Μανώλης Μπελαδάκης ως οικοδεσπότης της εκδήλωσης, αφού καλωσόρισε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, επεσήμανε ότι η σημερινή γιορτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας εκπαιδευτικών και μαθητών, τονίζοντας πως το σχολείο οφείλει να λειτουργεί όχι μόνο ως χώρος γνώσης αλλά και ως χώρος πολιτισμού, έκφρασης και δημιουργίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μεγάλη συμμετοχή σχολείων, εκπαιδευτικών και παιδιών αποδεικνύει τη δυναμική της εκπαιδευτικής κοινότητας του Ηρακλείου και τη σημασία παρόμοιων δράσεων

για την καλλιέργεια της συνεργασίας, της ιστορικής συνείδησης και της επαφής των παιδιών με την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της διοργάνωσης: Το τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, τους εκπαιδευτικούς για την αφοσίωση και την προετοιμασία των μαθητών, τους γονείς για τη στήριξή τους, τους φορείς και τους εθελοντές που συνέδραμαν στην υλοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους τη Γιορτή Πολιτισμού 2026.

Πάνω απ’ όλα, όμως, συγχαρητήρια αξίζουν στους μαθητές και στις μαθήτριες, οι οποίοι με το χαμόγελο, τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητά τους απέδειξαν ότι η μνήμη και η παράδοση συνεχίζουν να παραμένουν ζωντανές όταν μεταδίδονται μέσα από τη νέα γενιά. Η Γιορτή Πολιτισμού 2026 άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή του τόπου, αναδεικνύοντας πως, όταν η εκπαίδευση συναντά τον πολιτισμό, δημιουργούνται εμπειρίες με ουσιαστικό νόημα και διαχρονική αξία.

