Μπέος: «Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της Super League»

Ο Αχιλλέας Μπέος μίλησε στο Metropolis 95,5 και αποκάλυψε πως έχει σκοπό να διεκδικήσει την προεδρία της Super League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος:

«Θα θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση των συναδέλφων μου αν έχω τη δυνατότητα να προσφέρω και αν είμαι ικανός να σπάσω αυγά και να διεκδικήσω πράγματα. Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της Super League».

Για τα σενάρια περί αναδιάρθρωσης: «Πολύ ήπια η λέξη σκάνδαλο. Το είχα πει ότι θα γίνει αυτό πριν από ενάμισι μήνα, είναι κάτι αντιδημοκρατικό. Δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Όλοι με όλες τις παθογένειες του ποδοσφαίρου έχουμε βάλει ένα ένα πετραδάκι για το καλό του ποδοσφαίρου και το βλέπουμε με το πρωτάθλημα , τον υποβιβασμό τις θέσεις τις Ευρώπης να κρίνονται τελευταία στιγμή. Ποιος θα διασφαλίσει τα οικονομικά ανοίγματα και θα τα διασφαλίσει ; Υπάρχει μείωση στα χρήματα του στοιχήματος, στα τηλεοπτικά και αύξηση στο VAR.

Είμαι ο πιο παλιός παράγοντας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Βόλος τα προηγούμενα χρόνια κινδύνευε , ζήτησα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο; Θα πρέπει οι ομάδες ότι πετυχαίνουν να το πετυχαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Φέτος κάναμε μία καλύτερη ομάδα, αυτό είναι το ξεκάθαρο και όχι να ζητάμε χάρες. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας τεράστιος οργανισμός, μία μεγάλη ομάδα που της τρέφω μεγάλο σεβασμό, αλλά όλοι κρίνονται».

Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ: «Το πήρε δίκαια η ΑΕΚ, όλο τον χρόνο ήταν εκεί και σταθερή. Όλοι πήραν αυτό που τους άξιζε στο πρωτάθλημα με τις θέσεις που κατέλαβαν».