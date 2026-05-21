Έρευνα: Ποια συντηρητικά τροφίμων συνδέονται με υπέρταση και καρδιακά

Μια νέα μελέτη αναφέρει ότι ορισμένα κοινά συντηρητικά, που χρησιμοποιούνται σε επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι αυτά τα πρόσθετα προκαλούν άμεσα καρδιακά προβλήματα, αλλά προσθέτουν σε αυξανόμενα στοιχεία σχετικά με τις δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε βιομηχανικά επεξεργασμένα τρόφιμα.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο European Heart Journal, ανέλυσε δεδομένα από 112.395 ενήλικες στη Γαλλία, που παρακολουθήθηκαν για μέσο όρο περίπου 8 ετών. Οι ερευνητές παρακολούθησαν την πρόσληψη συντηρητικών από λεπτομερή αρχεία τροφίμων και τη συνέκριναν με νέες περιπτώσεις υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλικού επεισοδίου, της στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής προσβολής και της στηθάγχης.

Ποια συντηρητικά συνδέθηκαν με υψηλότερο κίνδυνο;



Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα με την υψηλότερη πρόσληψη μη αντιοξειδωτικών συντηρητικών είχαν 29% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης και 16% υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων σε σύγκριση με εκείνα με τη χαμηλότερη πρόσληψη. Η υψηλότερη πρόσληψη αντιοξειδωτικών συντηρητικών συνδέθηκε επίσης με 22% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Οκτώ συγκεκριμένα συντηρητικά συνδέθηκαν συγκεκριμένα με την υψηλότερη αρτηριακή πίεση:

Το ασκορβικό οξύ συνδέθηκε και με καρδιαγγειακές παθήσεις στην μελέτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η βιταμίνη C από τα φρούτα είναι επιβλαβής. Η μελέτη εξέτασε τα συντηρητικά πρόσθετα τροφίμων σε επεξεργασμένα προϊόντα, όχι τα φυσικά θρεπτικά συστατικά σε ολόκληρα τρόφιμα.

Γιατί τα επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν σημασία σε αυτήν την έρευνα



Τα πρόσθετα που μελετήθηκαν χρησιμοποιούνται για την επιβράδυνση της αλλοίωσης, την πρόληψη της μικροβιακής ανάπτυξης, την αναστολή της οξείδωσης, τη διατήρηση του χρώματος και την παράταση της διάρκειας ζωής. Μερικά βρίσκονται σε πολλές ομάδες τροφίμων, αλλά η μελέτη σημείωσε σαφέστερα μοτίβα: μεγάλη έκθεση σε θειώδη άλατα προήλθε από αλκοολούχα ποτά, ενώ τα νιτρώδη και τα ερυθορβικά άλατα συνδέθηκαν έντονα με τα επεξεργασμένα κρέατα.

Αυτό έχει σημασία επειδή τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορούν να φέρουν ταυτόχρονα πολλά προβλήματα υγείας της καρδιάς: πρόσθετα, νάτριο, χαμηλές φυτικές ίνες, προστιθέμενα σάκχαρα και ανθυγιεινά λίπη. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία σημειώνει ότι μεγάλο μέρος του νατρίου που καταναλώνουν οι άνθρωποι προέρχεται από συσκευασμένα, παρασκευασμένα και τρόφιμα εστιατορίων, και η υψηλή πρόσληψη νατρίου συνδέεται στενά με την υπέρταση.

Πόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία;



Η μελέτη είναι σημαντική επειδή μελέτησε μεγάλη ομάδα συμμετεχόντων, επαναλαμβανόμενα διατροφικά αρχεία, δεδομένα τροφίμων για συγκεκριμένες μάρκες και μακρά παρακολούθηση. Επίσης, ελήφθησαν υπόψη πολλοί σχετικοί παράγοντες, όπως η ποιότητα της διατροφής και η πρόσληψη εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων.

Ωστόσο, ήταν παρατηρητική μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δείξει απλά μια συσχέτιση, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει αιτία και αποτέλεσμα. Όσοι τρώνε περισσότερα τρόφιμα με συντηρητικά μπορεί να έχουν άλλα διατροφικά πρότυπα ή τρόπο ζωής, που επηρεάζουν τον καρδιακό κίνδυνο.

Η ασφαλέστερη ερμηνεία δεν είναι ότι κάθε πρόσθετο τροφίμων είναι επικίνδυνο ή ότι η περιστασιακή κατανάλωση συσκευασμένων τροφίμων θα βλάψει την καρδιά. Το πιο πρακτικό μήνυμα είναι ότι η συχνή εξάρτηση από πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να αυξήσει την έκθεση σε πολλαπλά πρόσθετα, που χρήζουν επιστημονικής και κανονιστικής αναθεώρησης.

Image





Πώς να μειώσετε την έκθεση χωρίς υπερβολική αντίδραση



Η αποφυγή κάθε πρόσθετου είναι μη ρεαλιστική και περιττή. Ένας πιο λογικός στόχος είναι η μείωση του αριθμού των πολύ επεξεργασμένων τροφίμων, που καταναλώνετε τακτικά και η αντικατάστασή τους με απλούστερες επιλογές όταν είναι δυνατόν.

Καλά πρακτικά βήματα:

Να διαβάζετε προσεκτικά τις λίστες συστατικών στις ετικέτες



Περιορίστε τα επεξεργασμένα κρέατα



Προτιμήστε φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα πιο συχνά



Αν αγοράζετε συσκευασμένα τρόφιμα, επιλέξτε εκείνα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο



Επιλέγετε ελάχιστα επεξεργασμένα βασικά προϊόντα όπως φασόλια, φακές, λαχανικά, φρούτα, γιαούρτι, αυγά, ψάρια, πουλερικά, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής αλέσεως



Ρυθμιστικές αρχές όπως ο αμερικανικός FDA και η ευρωπαϊκή EFSA αξιολογούν τα πρόσθετα τροφίμων για ασφάλεια, αλλά αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι η μακροχρόνια έκθεση σε πραγματικά πρόσθετα μπορεί να χρήζει μεγαλύτερης προσοχής, ειδικά όταν οι άνθρωποι καταναλώνουν τακτικά πολλά πρόσθετα μέσω καθημερινών επεξεργασμένων τροφίμων.

Συχνές Ερωτήσεις



Είναι όλα τα συντηρητικά κακά για την καρδιά;

Όχι. Αυτή η μελέτη συνέδεσε ορισμένα συντηρητικά με υψηλότερο κίνδυνο, αλλά δεν έδειξε ότι όλα τα συντηρητικά είναι επιβλαβή ή ότι προκαλούν άμεσα καρδιακές παθήσεις.

Πρέπει οι άνθρωποι να αποφεύγουν το κιτρικό και το ασκορβικό οξύ;

Όχι σε ολόκληρες τροφές. Το κιτρικό οξύ και το ασκορβικό οξύ μπορούν να εμφανιστούν φυσικά σε τρόφιμα, όπως τα εσπεριδοειδή. Η ανησυχία σε αυτήν την μελέτη ήταν η χρήση τους ως πρόσθετα σε επεξεργασμένες τροφές.

Ποιες τροφές αποτελούν την κύρια ανησυχία;

Η μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι ένα συστατικό μεμονωμένα, αλλά η συχνή κατανάλωση επεξεργασμένων κρεάτων, συσκευασμένων σνακ, έτοιμων γευμάτων, γλυκαντικών ποτών, διατηρημένων τροφίμων και άλλων προϊόντων υψηλής επεξεργασίας.

Συμπέρασμα



Νέα μελέτη συνδέει πολλά κοινά συντηρητικά τροφίμων με υψηλότερο κίνδυνο αρτηριακής πίεσης. Το ασκορβικό οξύ συνδέθηκε και με καρδιαγγειακές παθήσεις.

Αυτά τα ευρήματα δεν πρέπει να προκαλούν πανικό, αλλά υποστηρίζουν ένα γνωστό μήνυμα για την υγεία της καρδιάς: τρώτε λιγότερα τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας, ελέγχετε τις ετικέτες πιο προσεκτικά και χτίζετε τα περισσότερα γεύματα γύρω από ελάχιστα επεξεργασμένα συστατικά.

