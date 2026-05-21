Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει γιατί παίρνει 35 χάπια την ημέρα

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε τον εντυπωσιακό αριθμό συμπληρωμάτων που έχει εντάξει στην καθημερινή της ρουτίνα ευεξίας.

Η 45χρονη επιχειρηματίας ήταν καλεσμένη στο επεισόδιο της Τρίτης του podcast της Έιμι Πόλερ, «Good Hang», όπου αποκάλυψε: «Παίρνω, πιθανότατα, 35 συμπληρώματα την ημέρα».

Όπως σημείωσε, προς έκπληξη της Έιμι Πόλερ, «τα μοιράζω σε τρεις δόσεις μέσα στη μέρα». Η Κιμ Καρντάσιαν είπε ότι δυσκολεύεται ιδιαίτερα με το ιχθυέλαιο, εξηγώντας: «Σκέφτηκα, εντάξει, δεν μπορώ άλλο αυτό το ιχθυέλαιο. Έχω κουραστεί με τα χάπια. Πρέπει να σταματήσω αυτά τα συμπληρώματα ιχθυελαίου. Μετά έκανα εξετάσεις αίματος και ήταν τόσο εμφανές ότι τα είχα σταματήσει, που έπρεπε να τα ξαναρχίσω».

Σύμφωνα με Daily Mail, η ιδρύτρια της SKIMS εξήγησε ότι έχει κουραστεί να παίρνει τόσα πολλά χάπια καθημερινά και θα προτιμούσε να υπάρχει ένας πιο εύκολος τρόπος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ήθελε να μπορεί να λαμβάνει τα απαραίτητα συμπληρώματα μέσω ορού, ακόμη και στον δρόμο για τη δουλειά.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην υγεία των οστών, καθώς η Κιμ Καρντάσιαν συμμετείχε στο podcast διαδικτυακά, λίγο μετά την προπόνησή της. Η ίδια ανέφερε στην Έιμι Πόλερ τη σημασία της εξέτασης DEXA, η οποία μετρά, μεταξύ άλλων, την οστική πυκνότητα.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η ίδια, η μητέρα της Κρις Τζένερ και οι αδελφές της κάνουν την εξέταση κάθε χρόνο. Όπως περιέγραψε, ένας ειδικός με φορητό μηχάνημα DEXA πηγαίνει στο σπίτι τους με βαν, εκείνες μπαίνουν μέσα, ξαπλώνουν για λίγα λεπτά και η συσκευή σκανάρει το σώμα τους. «Σου δείχνει τα πάντα για την οστική σου πυκνότητα», είπε η Κιμ Καρντάσιαν.

Η Κιμ Καρντάσιαν και η οικογένειά της έχουν δείξει πολλές φορές πόσο μεγάλη σημασία δίνουν στην υγεία, την εικόνα τους και τη μακροζωία. Σε επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» στο Hulu, που προβλήθηκε τον Ιούλιο του 2024, οι αδελφές Καρντάσιαν σύγκριναν τα αποτελέσματα εξετάσεων που είχαν κάνει για να διαπιστώσουν τη βιολογική τους ηλικία.

