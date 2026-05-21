Παντρεύτηκε ο μικρότερος αδερφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Ο μικρότερος αδερφός της πριγκιπίσσας Νταϊανα, Τσαρλς, παντρεύτηκε με την αρχαιολόγο Κατ Τζάρμαν σε μια ιδιωτική τελετή στην Αριζόνα.







Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου και σε κοινή δήλωση που έκανε στα στα μέσα ενημέρωσης ανέφερε: «Νιώθουμε και οι δύο απίστευτα τυχεροί που η σχέση μας εξελίχθηκε από επαγγελματική συνεργασία σε φιλία και στη συνέχεια, σε βαθιά αγάπη και σύνδεση. Κάθε στάδιο της σχέσης μας έχει στηριχτεί στο γέλιο και μοιραζόμαστε ένα κοινό πάθος για τη ζωή».

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο Σπένσερ μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο και στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «15 Μαΐου 2026, η πιο ευτυχισμένη μέρα όλων. Ένας πολύ κοντινός φίλος μου είπε πριν από μήνες: "Το θέμα με την Κατ είναι ότι θα ήθελε να είναι μαζί σου ακόμα κι αν ζούσες σε μια καλύβα". Δεν ήξερα ότι θα ήταν επίσης χαρούμενη να με παντρευτεί σε μια έρημο».

