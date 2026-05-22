Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται ο θείος και τα ανίψια για τους εκβιασμούς στους κατοίκους

Ενώπιον της Ανακρίτrιας Ρεθύμνου απολογούνται σήμερα, Παρασκευή, οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά πρόσωπα της υπόθεσης εγκληματικής οργάνωσης σε Βορίζια και Αμάρι, με τους εκβιασμούς γύρω από αγροτικές εκτάσεις και βοσκοπτόπια με σκοπό τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για δύο αδέλφια ηλικίας 44 και 39 ετών, καθώς και τον 43χρονο θείο τους, ο οποίος είχε εντοπιστεί και συλληφθεί στην Αθήνα, πριν μεταφερθεί στην Κρήτη υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας. Και οι τρεις είχαν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η υπερασπιστική τους γραμμή εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε κοινό πλαίσιο, με τους κατηγορούμενους να υποστηρίζουν πως η υπόθεση είναι αποτέλεσμα οργανωμένης προσπάθειας κατοίκων της περιοχής να πλήξουν και να απομακρύνουν την οικογένεια από τα Βορίζια.

Η δικογραφία πάντως που έχει σχηματιστεί είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες, όπως εκβιάσεις, απειλές, πρόκληση σωματικών βλαβών, φθορές περιουσιών, εκφοβισμό κατοίκων αλλά και καταπατήσεις.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα φερόμενα θύματα προέρχονται κυρίως από χωριά του Δήμου Αμαρίου, με κατοίκους να καταγγέλλουν ένα κλίμα πίεσης και φόβου απέναντι σε όσους δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις των κατηγορουμένων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις απολογίες και στις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν για την ποινική μεταχείριση των τριών κατηγορουμένων.