Υδρογονάνθρακες: Εκτός σχεδιασμού το οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης» μετά την αποχώρηση της ExxonMobil

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο μέτωπο των ερευνών για υδρογονάνθρακες νοτιοδυτικά της Κρήτης, καθώς ολοκληρώθηκε η παράταση που είχε δοθεί στην ExxonMobil για το θαλάσσιο οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης», χωρίς τελικά να πραγματοποιηθούν ερευνητικές εργασίες επί του πεδίου.

Η δωδεκάμηνη παράταση είχε εγκριθεί πέρυσι, έπειτα από αίτημα της εταιρείας, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την αξιολόγηση των γεωλογικών δεδομένων και του πιθανού ενεργειακού δυναμικού της περιοχής. Ωστόσο, όπως προκύπτει, δεν προχώρησε η φάση των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών, γεγονός που ουσιαστικά σηματοδοτεί την αποχώρηση της κοινοπραξίας από το συγκεκριμένο θαλάσσιο τεμάχιο.

Με βάση τα όσα προβλέπει η νομοθεσία, το οικόπεδο επιστρέφει πλέον στο ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα για το μέλλον της περιοχής και το αν θα προχωρήσει σε νέα διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρησή της. Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται είτε η επαναπροκήρυξη του ίδιου οικοπέδου είτε ο διαχωρισμός του σε μικρότερα τμήματα, με στόχο την προσέλκυση νέου επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Την ίδια ώρα, τόσο η ΕΔΕΥΕΠ όσο και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκτιμούν ότι οι πρόσφατες ενεργειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον για έρευνες υδρογονανθράκων λόγω της διεθνούς ενεργειακής αστάθειας, ενδέχεται να δημιουργήσουν νέα δυναμική για τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο το επόμενο διάστημα.

