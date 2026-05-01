Emily in Paris: H Έβελυν Καζαντζόγλου και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου συμμετέχουν στη σειρά

Στη Μύκονο παραμένουν οι συντελεστές της σειράς Emily In Paris όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα για τον 5ο κύκλο. Οι φανατικοί της σειράς στα νέα επεισόδια θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και δύο Ελληνίδες που κάνουν πέρασμα από το καστ.

Στα πλάνα του Mykonos Live TV από την Μύκονο διακρίνονται εντυπωσιακές χορεύτριες, ο πρωταγωνιστής της σειράς αλλά και δυο Ελληνίδες που δεν είναι άλλες από το top model Έβελυν Καζαντζόγλου και την ηθοποιό Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου

Και τα δύο κορίτσια ήταν ενθουσιασμένα από την εμφάνισή τους στο «Emily in Paris» καθώς πρόκειται για διεθνές project μεγάλης κλίμακας, το οποίο έχει στρέψει ξανά τα βλέμματα στην Μύκονο.

Σημειώνεται ότι τα γυρίσματα θα διαρκέσουν έως το τέλος του μήνα.

