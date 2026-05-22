Ηράκλειο: 16 συλλήψεις, 5 κιλά χασίς, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις στις δύο εγκληματικές οργανώσεις

Σημαντικό πλήγμα σε δύο εγκληματικά δίκτυα που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που εκτυλίχθηκε ταυτόχρονα σε Ηράκλειο και άλλες περιοχές του νησιού.

Συνολικά συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 61 κατηγορούμενοι, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για οργανωμένη εγκληματική δράση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, αλλά και υπόθεση απάτης με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων από υπηρεσίες της Κρήτης, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου.

Η αστυνομική έρευνα, που είχε προηγηθεί και διήρκεσε αρκετούς μήνες, βασίστηκε σε αξιοποίηση πληροφοριών και εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, μέσα από τις οποίες, όπως αναφέρεται, προέκυψε η ύπαρξη δύο οργανωμένων ομάδων με κοινά σημεία δράσης.

Κομβικό ρόλο στις δύο εγκληματικές οργανώσεις φέρεται να είχε ένα κοινό πρόσωπο, το οποίο λειτουργούσε ως βασικός προμηθευτής ναρκωτικών και στις δύο πλευρές, ενώ είχε ενεργή συμμετοχή τόσο στη διακίνηση όσο και στον συντονισμό επιμέρους ενεργειών.

Στην πρώτη ομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα μέλη χρησιμοποιούσαν οικίες και υπαίθριους χώρους ως σημεία απόκρυψης ναρκωτικών, τις λεγόμενες «καβάτζες», ενώ προχωρούσαν σε εκ περιτροπής μετακινήσεις και χρήση οχημάτων και κινητών τηλεφώνων για την αποφυγή εντοπισμού. Οι αρχές εκτιμούν ότι πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 108 αγοραπωλησίες κοκαΐνης και κάνναβης, εκ των οποίων 33 έχουν ταυτοποιηθεί.

Η δεύτερη ομάδα φέρεται να είχε πιο συγκροτημένη δομή, με το ίδιο κοινό πρόσωπο να λειτουργεί ως βασικός προμηθευτής και ταυτόχρονα καθοδηγητής δύο ακόμη μελών, τα οποία προχωρούσαν σε διακίνηση κυρίως κοκαΐνης προς τελικούς χρήστες. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες, οι οποίες έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως.

Παράλληλα, από την αστυνομική διερεύνηση προέκυψε και δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, που αφορά απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως διαπιστώθηκε, εμπλεκόμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδή στοιχεία σχετικά με ζωικό κεφάλαιο, εμφανίζοντας πρόβατα που δεν κατείχαν, ενώ προχωρούσαν σε μετακινήσεις ζώων και τοποθέτηση ενωτίων σε ενόψει ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλίσουν επιδοτήσεις.

Κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων ερευνών σε οικίες, ποιμνιοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, συγκεκριμένα πάνω από 5 κιλά κάνναβης και 112,77 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και περισσότερα από 33.000 ευρώ σε μετρητά.

Επιπλέον κατασχέθηκαν εννέα πολεμικά τυφέκια και διάφορα όπλα, καραμπίνα, δεκάδες φυσίγγια, σπαθιά τύπου σαμουράι, μαχαίρια, ζυγαριές ακριβείας, κροτίδες, γκλοπ, ασύρματοι, κινητά τηλέφωνα, καθώς και 12 αυτοκίνητα και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Στο υλικό των κατασχέσεων περιλαμβάνονται επίσης πήλινα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα εξεταστούν από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Στην επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης), σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026, ευρείας κλίμακας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου με τη συμμετοχή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, της Υ.Δ.Ε.Ε. Ρεθύμνου, καθώς και διμοιριών υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά -16- άτομα – μέλη εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβασητων νομοθεσιώνγια τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται ακόμη -61- άτομα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, από τη συνδυαστική αξιολόγηση των δεδομένων που προέκυψαν, καθώς και από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, καταδείχθηκε η ύπαρξη -2- εγκληματικών ομάδων, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, η δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, ενώ κοινό στοιχείο των δύο εγκληματικών ομάδων αποτελούσε βασικό μέλος, το οποίο λειτουργούσε αφενός ως κύριος προμηθευτής ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιώντης πρώτηςεγκληματικής ομάδας καιαφετέρουείχε ενεργό ρόλο στη δεύτερη τόσο στην προμήθεια όσο και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πιο αναλυτικά, ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της, χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως «καβάτζες», καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευσαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από το κοινό μέλος.

Ακολούθως, για να πετύχουν τον σκοπό τους, χρησιμοποιούσανεκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα καθώς και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον -108- αγοραπωλησίες ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι -33- έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Αναφορικά με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα,διαπιστώθηκε ότι το κοινό μέλος αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησήτους, για την από κοινού κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης) στους τελικούς χρήστες, με σκοπό το παράνομο οικονομικό τους όφελος.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον -30- αγοροπωλησίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα εκ των οποίων οι -30- έχουν ταυτοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι,δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τον συνέδραμαν κατά περίπτωση στην απόκρυψηποσοτήτων κοκαΐνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού.

Εκτιμάται ότι, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις -85.000- ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας των ανωτέρω,εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την οποία,δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη -8- κατηγορούμενων, φέρεται να δήλωναν ψευδώς αριθμό αιγοπροβάτων προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατείχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε ποιμνιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, ενόψει επικείμενου ελέγχου από αρμόδιους ελεγκτές.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν -26- έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν – μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-5.203,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-112,77- γραμμάρια κοκαΐνης,

-33.715- ευρώ,

-9- πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα,

-128- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

-3- σπαθιά τύπου σαμουράι και -2- μαχαίρια,

-6- ζυγαριές,

-6- κροτίδες και γκλοπ,

-2- ασύρματοι επικοινωνίας και -13- κινητά τηλέφωνα,

-12- αυτοκίνητα, καθώς και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν πήλινα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου να εξεταστεί εάν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τα κατασχεθέντα όπλα και λοιπά αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

