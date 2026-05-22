Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αναίρεση της αποφυλάκισης εξετάζει ο Αρειος Πάγος

Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα θα μελετηθεί το ενδεχόμενο να ασκηθεί αναίρεση στο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17Ν.







Ο κ. Τζαβέλλας αναμένει αντίγραφο του βουλεύματος και ήδη έχει αναθέσει να το μελετήσει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Πάντως, το βούλευμα αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.







Πάντως, με νόμο που ψηφίστηκε πριν λίγα λόγια οι πολυϊσοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτισης της ποινής τους. Δηλαδή ο Γιωτόπουλος κανονικά θα αποφυλακιζόταν περίπου σε ένα χρόνο.







Η αποφυλάκιση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης ήταν Πέμπτη κατά σειρά προσπάθειά του, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο δικαστικό συμβούλιο του Εφετείου.







Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε.







Μετά την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου παραμένουν κρατούμενοι οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις ο Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

