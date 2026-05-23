Κίνα: Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο με δεκάδες νεκρούς!

Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό εννέα ακόμη αγνοουμένων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, τοπική ώρα, σε ανθρακωρυχείο στη Λιουσενγιού, στην επαρχία Σανσί, περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν στο ορυχείο συνολικά 247 εργαζόμενοι.

Death toll has risen to 82 after a coal mine accident in Qinyuan County, north China's Shanxi Province. pic.twitter.com/o9CM6MewlX — China Xinhua News (@XHNews) May 23, 2026

Ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα διαθέσιμα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και τη συνέχιση των επιχειρήσεων διάσωσης, ζητώντας παράλληλα να διεξαχθεί εις βάθος έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Η επαρχία Shanxi αποτελεί το βασικό κέντρο εξόρυξης άνθρακα της χώρας και φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ανθρακωρυχείων.

Παρά τη βελτίωση που, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στα μέτρα ασφαλείας, τα δυστυχήματα στον κλάδο εξακολουθούν να είναι συχνά. Αναλυτές και οργανώσεις επισημαίνουν ότι η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας σε αρκετές περιπτώσεις παραμένει ελλιπής ή χαλαρή.

