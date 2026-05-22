Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση για την Κέιτ Μίντλετον και τη μάχη με τον καρκίνο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ π αραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη στις 22 Μαΐου και μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την ανάρρωση της Κέιτ Μιντλέντον μετά τη μάχη της με τον καρκίνο.

Εξέφρασε την υπερηφάνειά του για εκείνη και τη χαρακτήρισε «καταπληκτική μητέρα» και «υπέροχη σύζυγο», λέγοντας ότι η οικογένειά τους βασίζεται πολύ πάνω της.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Ιταλία για το πρόγραμμά της σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, είπε ότι ήταν «πολύ, πολύ περήφανος» για εκείνη. Τόνισε ότι έχει περάσει δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια και ότι περίμενε με ανυπομονησία αυτό το ταξίδι.

Ο William ανέφερε ότι η Kate έχει αφοσιωθεί πολύ στο έργο της και αφιερώνει αμέτρητες ώρες σε μελέτη και έρευνα για ζητήματα παιδικής ανάπτυξης. Μάλιστα αστειεύτηκε λέγοντας ότι συχνά βρίσκει το δωμάτιό τους γεμάτο χαρτιά και έγγραφα που διαβάζει.

Παράλληλα εξήγησε ότι τέτοιου είδους ταξίδια είναι απαιτητικά και χρειάζεται να διατηρείται ισορροπία ώστε να ξεκουράζεται επαρκώς κατά την ανάρρωσή της.

Ο William μοιράστηκε επίσης στιγμές από την καθημερινή οικογενειακή ζωή τους, περιγράφοντας το συνηθισμένο πρωινό χάος με τα τρία παιδιά τους — George, Charlotte και Louis — καθώς ετοιμάζονται για το σχολείο. Ανέφερε ότι οι πρωινές ώρες περιλαμβάνουν μουσικά μαθήματα, συζητήσεις για το τι θα πάρουν μαζί τους και μικρές οικογενειακές αναταραχές.

Με χιούμορ είπε ότι ο μικρός Louis αφήνει συχνά αποτυπώματα μαρμελάδας μέσα στο αυτοκίνητο.

