Διήμερο εκδηλώσεων στη Λάρισα για τη Μάχη της Κρήτης και την ένδοξη 5η Μεραρχία Κρητών

Διήμερο ιστορικής μνήμης και τιμής στη Λάρισα για τη Μάχη της Κρήτης και τα Αποκαλυπτήρια του Μνημείου της 5ης Μεραρχίας Κρητών διοργανώνει ο Σύλλογος Κρητικών Λάρισας "ο Ψηλορείτης", το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026. Οι εκδηλώσεις, οι οποίες τελούν υπό την αιγίδα και συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρειας Κρήτης, της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, έχουν ως κεντρικό άξονα την Επέτειο της Μάχης της Κρήτης και την τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου των Ηρώων της 5ης Μεραρχίας Κρητών.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσω ομιλιών, καθώς και τα επίσημα αποκαλυπτήρια του Μνημείου προς τιμήν των 800 ηρώων της 5ης Μεραρχίας Κρητών που έχασαν τη ζωή τους στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Λάρισας το 1942.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 23 Μαΐου 2026 | Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

19:00 | Έναρξη & Χαιρετισμοί επισήμων (Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Σεβασμιώτατος κκ Ευγένιος, Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Σεβασμιώτατος κ.κ. Ιερώνυμος, Περιφερειάρχες Θεσσαλίας Δημήτριος Κουρέτας και Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, Δήμαρχος Λαρισαίων Αθανάσιος Μαμάκος, Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Ρένα Καραλαριώτου και η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας Κατερίνα Εμμανουήλ).

19:30 | Ιστορικές Ομιλίες με συντονιστή τον Αντιστράτηγο ε.α. Δημόκριτο Ζερβάκη. Θα μιλήσουν οι:

Αποστολία Καρρά, Υποδιευθύντρια 5ου Γυμνασίου Λάρισας και Γραμματέας του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας

Υποδιευθύντρια 5ου Γυμνασίου Λάρισας και Γραμματέας του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας Δημήτρης Δραγανιδάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητικών Λάρισας "ο Ψηλορείτης"

Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητικών Λάρισας "ο Ψηλορείτης" Δρ Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, Πανεπιστημιακός, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

20:15 | Μουσικοχορευτικό Πρόγραμμα με κρητική μουσική, τη συμμετοχή της χορωδίας του 5ου Γυμνασίου Λάρισας και παραδοσιακούς χορούς από το συγκρότημα του Συλλόγου.

Κυριακή 24 Μαΐου 2026 | Τελετή Μνήμης & Αποκαλυπτήρια

09:30 | Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Αχιλλείου: Θεία Λειτουργία, Δοξολογία και ομιλία από τον Αντιστράτηγο ε.α. Δημόκριτο Ζερβάκη.

11:00 | Λόφος Φρουρίου: Επιμνημόσυνη δέηση, Αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Ηρώων της 5ης Μεραρχίας Κρητών, κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμούς των επισήμων και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

12:00 | Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας: Απονομή τιμητικών διακρίσεων, σύντομο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και δεξίωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Δραγανιδάκης, προσκαλούν όλους τους πολίτες και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ να τιμήσουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις. Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ