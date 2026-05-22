ΠΑΡ.22 Μαΐ 2026 20:47
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Εθιά Αστερουσίων: Λαμπρός εορτασμός της μνήμης του Αγίου Ευμενίου Σαριδάκη
αγιος ευμενιος εθια
clock 19:36 | 22/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη τιμάται και φέτος η μνήμη του Οσίου Ευμενίου του Νέου (1931-1999) στον τόπο καταγωγής του, την Εθιά Αστερουσίων, εκεί όπου αναπαύεται στον ιερό του τάφο.

Το απόγευμα της Παρασκευής, παραμονή της εορτής, το ορεινό χωριό των Αστερουσίων βρίσκεται στο επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων,

αγιος ευμενιος εθια

παρουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ.

αγιος ευμενιος εθια

Πλήθος πιστών από ολόκληρη την Κρήτη συρρέει για να προσκυνήσει και να λάβει τη χάρη του σύγχρονου Αγίου της αγάπης και της ταπείνωσης.

αγιος ευμενιος

Οι ιερές ακολουθίες ξεκίνησαν στις 7:00 το απόγευμα με την τέλεση του Μέγα Αρχιερατικού Εσπερινού και της καθιερωμένης αρτοκλασίας.

Το πρόγραμμα της αποψινής πανήγυρης συνεχίζεται στις 8:30 το βράδυ με την Παράκληση προς τον Άγιο Ευμένιο, ενώ στις 10:00 το βράδυ θα ξεκινήσει η κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία, προς τιμήν του Αγίου που σφράγισε με την οσιακή του ζωή τον 20ό αιώνα.

εθια ταφος αγιου ευμενιου

Αύριο (23.05.26) ανήμερα της εορτής, νωρίς το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και θ' ακολουθήσει η τέλση της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας, η λιτάνευση της εικόνας και η ευλόγηση των άρτων.

*Φωτογραφίες - Δια - sos -τε τη Μεσαρά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 16 του διπλού κυκλώματος ναρκωτικών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ευμένιος Σαριδακης Εθιά Πανηγύρι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis