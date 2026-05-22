Εθιά Αστερουσίων: Λαμπρός εορτασμός της μνήμης του Αγίου Ευμενίου Σαριδάκη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη τιμάται και φέτος η μνήμη του Οσίου Ευμενίου του Νέου (1931-1999) στον τόπο καταγωγής του, την Εθιά Αστερουσίων, εκεί όπου αναπαύεται στον ιερό του τάφο.

Το απόγευμα της Παρασκευής, παραμονή της εορτής, το ορεινό χωριό των Αστερουσίων βρίσκεται στο επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων,

παρουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ.

Πλήθος πιστών από ολόκληρη την Κρήτη συρρέει για να προσκυνήσει και να λάβει τη χάρη του σύγχρονου Αγίου της αγάπης και της ταπείνωσης.

Οι ιερές ακολουθίες ξεκίνησαν στις 7:00 το απόγευμα με την τέλεση του Μέγα Αρχιερατικού Εσπερινού και της καθιερωμένης αρτοκλασίας.

Το πρόγραμμα της αποψινής πανήγυρης συνεχίζεται στις 8:30 το βράδυ με την Παράκληση προς τον Άγιο Ευμένιο, ενώ στις 10:00 το βράδυ θα ξεκινήσει η κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία, προς τιμήν του Αγίου που σφράγισε με την οσιακή του ζωή τον 20ό αιώνα.

Αύριο (23.05.26) ανήμερα της εορτής, νωρίς το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και θ' ακολουθήσει η τέλση της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας, η λιτάνευση της εικόνας και η ευλόγηση των άρτων.

