Μίτιτς: Ο βασιλιάς του φιλέ συνεχίζει στον ΟΦΗ

Η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, προχωράει δυνατά το σχεδιασμό της, με μια ακόμη δυνατή κίνηση.

Την παραμονή του 36χρονου Σέρβου πασαδόρου Μιχάιλο Μίτιτς, ενός απο τους κορυφαίους παίκτες της περσινής σεζόν, ο οποίος συμφώνησε να παραμείνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ΟΦΗ.

Ο “βασιλιάς του φιλέ”, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του, ο σύλλογος, ήταν εκτός απο φανταστικός κουμανταδόρος και πρώτος μπλοκέρ με 38 μπλόκ!

Στην ανακοίνωση του, ο ΟΦΗ αναφέρει για τον Μιχαίλο Μίτιτς, ότι:

"Τα μαγικά δάχτυλα του Μιχάιλο Μίτιτς, θα συνεχίσουν να πασάρουν, για λογαριασμό του ΟΦΗ μας!



Ο “βασιλιάς του φιλέ” για την ομάδα μας και πρώτος μπλοκέρ της σεζόν 2025-26 (38 μπλοκ), θα συνεχίζει να φοράει τα ασπρόμαυρα και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό!



Ο 36χρονος (17/9/1990, 2μ01) Σέρβος πασαδόρος πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα της Σερβίας το 2011, που έπαιξε στον τελικό του CEV Champions League, την αγωνιστική περίοδο 2016-17, με την Ιταλική Περούτζια και έχει να επιδείξει μεγάλες διακρίσεις και τίτλους σε Ιταλία, Γαλλία, Σερβία, Ρωσία, Κίνα, Πολωνία, Λίβανο, Τσεχία, Κύπρο, Ιραν, θα είναι για δεύτερη χρονιά μαζί μας!



Μιχάιλο Μίτιτς, σε ευχαριστούμε για τις στιγμές υψηλού επιπέδου βόλεϊ, που μας χάρισες φέτος και ανυπομονούμε για τη νέα σεζόν!"

Δηλώσεις σε...άπταιστα Ελληνικά!

Χαρούμενος, σε ...άπταιστα Ελληνικά, για την παραμονή του στον ΟΦΗ, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δήλωσε ο Σέρβος πασαδόρος του ΟΦΗ, Μιχάιλο Μίτιτς, o οποίος εξέφρασε την ευχή, ο φετινός ΟΦΗ να είναι ακόμη καλύτερος απο πέρσι, όπου τερμάτισε στην 5η θέση, που είναι η καλύτερη στην ιστορία του, στην μεγάλη κατηγορία του Ελληνικού βόλεϊ. Οπως είπε ο Μιχάιλο Μίτιτς, στο μήνυμα του, απο την Σερβία, όπου βρίσκεται:

"Γεια, σε όλους,

Είμαι ο Μιχάιλο Μίτιτς, ο αρχηγός του ΟΦΗ. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί την επόμενη σεζόν, θα είμαστε ακόμα μαζί. Τα λέμε σύντομα και ελπίζω ότι την επόμενη σεζόν, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι".

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΙΛΟ ΜΙΤΙΤΣ



OFI CRETE (Gre)

2025-26



Paykan Tehran (Ιράν)



2024/25



Hebei Baoding Woli (Κίνα)



2023/24 - 2023/24



PGE Skra Bełchatów (Πολωνία)



2020/21 - 2022/23



Black Volley Beskydy (Τσεχία)



2019/20 - 2019/20



OK VGSK (Σερβία)



2018/19 - 2018/19



SpeedBall Chekka (Λίβανος)



2018/19 - 2018/19



APOEL Nicosia (Κύπρος)



2017/18 - 2017/18



Gazprom-Yugra Surgut (Ρωσία)



2017/18 - 2017/18



Sir Safety Conad Perugia (Ιταλία)



2016/17 - 2016/17



Zahra Club (Λίβανος)



2015/16 - 2015/16



Chaumont Volley-Ball 52 (Γαλλία)



2014/15 - 2014/15



Perugia (Ιταλία)



2013/14 - 2013/14



Crvena Zvezda Belgrade (Σερβία)



2008/09 - 2012/13



OK VGSK (Σερβία)



2004/05 - 2007/08