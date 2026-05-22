Ήρθε το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους – Σε μία βάση δεδομένων όλα τα χρέη νοικοκυριών & επιχειρήσεων

Για πρώτη φορά, το ελληνικό Δημόσιο αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία και τη διαχείριση του μεγάλου ιδιωτικού χρέους μέσω της ενεργοποίησης του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους.

Στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα αποστέλλουν στοιχεία σχετικά με οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων τράπεζες, η εφορία, ο e-ΕΦΚΑ, ΔΕΚΟ, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ΟΤΑ, καθώς και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, με βασικό στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Μαΐου, επιδιώκει να καταγράψει πλήρως τις οικονομικές υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων.

Κύριος στόχος του Μητρώου είναι η οργανωμένη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που αφορούν το ιδιωτικό χρέος φυσικών και νομικών προσώπων, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξής του χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα των οφειλετών.

Ποια στοιχεία καταγράφονται στο Μητρώο

Το αρχικό και το σημερινό ύψος της οφειλής

Τόκοι, προσαυξήσεις και ληξιπρόθεσμα ποσά

Ρυθμίσεις οφειλών, καταβολές και ημερομηνία τελευταίας πληρωμής

Τυχόν απώλεια ρύθμισης

Εγγυήσεις και εξασφαλίσεις

Εκτίμηση κινδύνου μη αποπληρωμής

Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί

Στοιχεία που αφορούν τους οφειλέτες

Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση

Τόπος κατοικίας ή έδρας

Επάγγελμα και κύριος ΚΑΔ δραστηριότητας

Μέγεθος επιχείρησης και αριθμός εργαζομένων

Καθεστώς ανεργίας, όπου υπάρχει

Η συνέπεια στις πληρωμές

Τυχόν καθυστερήσεις ή αθετήσεις πληρωμών

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα στοιχεία διαβιβάζονται ανώνυμα

Ο ΑΦΜ εμφανίζεται με διαδικασία ψευδωνυμοποίησης

Δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα των οφειλετών

Προθεσμίες και υποβολή στοιχείων

Τα δεδομένα θα επικαιροποιούνται δύο φορές τον χρόνο, κάθε Μάιο και Νοέμβριο

Η συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είναι υποχρεωτική

