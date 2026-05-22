Χάος στα σύνορα με το νέο σύστημα εισόδου και εξόδου -Τεράστιες ουρές και ανησυχία για τον τουρισμό

Την αναβολή μέχρι την 1η Οκτωβρίου του μέτρου της ηλεκτρονικής καταγραφής πολιτών τρίτων χωρώνπου επισκέπτονται χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Entry/Exit System EES) στις πύλες εισόδου θεωρούν ως απαραίτητη οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, διαφορετικά, όπως υποστηρίζουν, θα ζήσουμε μέσα στο καλοκαίρι στιγμές απείρου κάλλους, με τεράστιες ουρές οχημάτων στα χερσαία σύνορα της χώρας αλλά και σημαντικές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, γεγονός που αναμφισβήτητα θα προκαλέσουν μεγάλη δυσφήμιση στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Ήδη, αν και βρισκόμαστε ακόμα στο Μάιο, καταγράφονται ουρές 2-3 ή και περισσότερων χιλιομέτρων κυρίως στον τελωνειακό σταθμό των Ευζώνων, από τον οποίο διέρχονται στην Ελλάδα πολλοί πολίτες τρίτων χωρών (Βόρεια Μακεδονία, Κόσσοβο, Σερβία κτλ.) αλλά και σε αυτό των Κήπων με την είσοδο μεγάλου αριθμού Τούρκων.

Όπως λέει ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας - Θράκης, Στέφανος Χατζημανώλης, όπως εξαιρέθηκαν από το μέτρο οι Βρετανοί, θα πρέπει να εξαιρεθούν μέχρι τον Οκτώβριο και οι υπόλοιποι πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου μέχρι τότε να έχει αφομοιωθεί περισσότερο από τους υπαλλήλους στους τελωνειακούς σταθμούς της χώρας το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό μέτρο και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός, ώστε να μειωθούν τα προβλήματα.

«Βρισκόμαστε στο τέλος Μαΐου και αυτήν τη στιγμή είναι αδύνατο να προλάβουμε να στελεχώσουμε τους τελωνειακούς σταθμούς με ανθρώπινο δυναμικό αλλά και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλεςυποδομές, ώστε να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις. Διότι αυτό χρειάζονται τα τελωνεία μας, μία πλήρη ανακατασκευή των σταθμών, αφού σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα να απλώσουν την κίνηση και το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται οι ουρές χιλιομέτρων.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, εκτός από το να ανασταλεί το μέτρο μέχρι την 1η Οκτωβρίου για όλους τους πολίτες ξένων χωρών, όπως συνέβη ήδη με τους Βρετανούς. Μέχρι τότε υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες στα τελωνεία αλλά και εξοικειωθούν με το μέτρο οι υπάλληλοι. Το αποτέλεσμα θα είναι το επόμενο καλοκαίρι, όταν θα αυξηθούν και πάλι οι τουριστικές ροές, θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την κατάσταση», λέει ο κ. Χατζημανώλης.

Τεράστια ανησυχία για Ιούλιο - Αύγουστο

Κατά τον ίδιο και με δεδομένο ότι εδώ και κάποιες μέρες καταγράφονται τεράστιες ουρές πολλών χιλιομέτρων στις οδικές πύλες εισόδου της χώρας μας, υπάρχει τεράστια ανησυχία ότι στη φουλ σαιζόν, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, η κατάσταση θα είναι τραγική.

«Η ανησυχία είναι τεράστια για το πόσο προβληματική θα είναι η κατάσταση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Βέβαια, ακόμα και αν είναι τραγικά τα πράγματα, δεν πιστεύω ότι εξαιτίας αυτού θα έχουμε μείωση των τουριστικών ροών για φέτος. Όμως, θα έχουμε μακροπρόθεσμα ένα αρνητικό αντίκτυπο για το τουριστικό προϊόν μας. Βέβαια, αν κάποιος ταλαιπωρηθεί μία-δύο φορές και αγανακτήσει, τότε είναι πολύ πιθανό να μην ξανάρθει στη χώρα μας και άρα μπορεί να έχουμε μείωση τουριστικών ροών σε βάθος χρόνου», τονίζει ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας - Θράκης.

Να σημειωθεί ότι το μέτρο EES δεν αφορά μόνο τη χώρα μας αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού πρόκειται για κοινοτική οδηγία. Το αποτέλεσμα είναι, όπως λέει ο κ. Χατζημανώλης, να υπάρχουν ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις στις πύλες εισόδου όλων των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου, που δέχονται υψηλές τουριστικές ροές. Βέβαια, κατά τον ίδιο, σε αυτές τις χώρες οι καθυστερήσεις οφείλονται μόνο στο μεγάλο φόρτο τουριστικών ροών και όχι στην έλλειψη υποδομών όπως στην Ελλάδα.

«Δυστυχώς, οι καρεκλοκένταυροι των Βρυξελλών δεν έχουν στα αρμόδια πόστα ανθρώπους του τουρισμού, ώστε να γνωρίζουν την κατάσταση. Αυτούς που έχουν, δεν ασχολούνται με τον τουρισμό και δεν καταλαβαίνουν το άγχος των επαγγελματιών του χώρου. Οι άνθρωποι του τουρισμού θα ήξεραν ότι το μέτρο θα έπρεπε να εφαρμοστεί από την 1η Οκτωβρίου, για να αποφευχθούν τα προβλήματα. Δυστυχώς, στη χώρα μας είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση, αφού στα τελωνεία δεν έγινε τίποτα εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν χωρίς προβλήματα τις τουριστικές ροές της δεκαετίας του '60 και όχι τις σημερινές», καταλήγει ο κ. Χατζημανώλης.

Συνοριοφύλακες: Θα μπορούσαν οι έλεγχοι να γίνονται δειγματοληπτικά

Μιλώντας για το πρόβλημα που ανέκυψε, ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοριοφυλάκων Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Χασεκίδης, αναφέρει στο ethnos.gr ότι το αρμόδιο υπουργείο τους διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε μία λύση για την αντιμετώπισή του αλλά δεν ξεκαθάρισε ποια θα είναι αυτή.

«Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να γίνονται δειγματοληπτικά οι έλεγχοι στους πολίτες τρίτων χωρών αλλά, βέβαια, η όποια λύση θα πρέπει να εναρμονίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία για τη Συνθήκη Σένγκεν. Το γεγονός είναι ότι το ζήτημα υφίσταται και είναι πολύ σοβαρό, αφού, όπως μου μετέφεραν συνάδελφοί μου από τα σύνορα, δημιουργούνται ουρές ακόμα και χιλιομέτρων.

Δυστυχώς, οι υποδομές στα σύνορά μας, τόσο στα οδικά όσο και στα αεροδρόμια, δεν επαρκούν για μεγάλες τουριστικές ροές. Είναι πεπαλαιωμένες και υπάρχουν μόνο 2-3 γκισέ, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν δέκα. Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις υπήρχε εδώ και χρόνια, όμως, πλέον εκτοξεύτηκε. Η λύση θα πρέπει να δοθεί μέσα στον Μάιο, για να μην πω εντός 48 ωρών. Είναι απαραίτητο οι τελωνειακοί σταθμοί να στελεχωθούν με ανθρώπινο δυναμικό και να δημιουργηθούν σε αυτούς υποδομές», λέει ο κ. Χασεκίδης.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

