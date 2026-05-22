Κρήτη - πατέρας 33χρονου γιατρού: "Η σορός βρέθηκε σε περιοχή που είχαν ψάξει"

«Είναι περίεργο που βρέθηκε η σορός του παιδιού μας σε περιοχή που είχαν ψάξει» λέει ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της σορού του 33χρονου γιατρού που εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου από τα Χανιά και από τότε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Ένα τηλεφώνημα στον πατέρα του λίγες ώρες πριν την εξαφάνιση, λέγοντας του ότι δεν είναι καλά και τον χρειάζεται, μια βλάβη στο αυτοκίνητό του, το στίγμα του κινητού του που χάθηκε και η εκμετάλλευση του πόνου της οικογένειας από έναν ερευνητή κβαντικής τεχνολογίας συνθέτουν το παζλ πίσω από την εξαφάνιση του ειδικευόμενου γιατρού στα Χανιά.

Ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου μίλησε στο newsit.gr για το τηλεφώνημα που δέχτηκε η οικογένειά του, με το οποίο χάθηκε και η παραμικρή ελπίδα που είχε απομείνει. «Εχθές το απόγευμα δέχτηκε η γυναίκα μου ένα τηλεφώνημα στο οποίο την ενημέρωσαν ότι βρέθηκε ο γιος μας νεκρός και ότι έχει ταυτοποιηθεί από τα ρούχα του. Μας περιέγραψαν τα ρούχα και ήταν ίδια με αυτά που φορούσε όταν είχε εξαφανιστεί» αναφέρει ο πατέρας του.

Η υπόθεση εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου έκλεισε με τον πλέον τραγικό τρόπο. «Είναι μια δύσκολη μέρα για εμάς μετά από 6 μήνες. Εγώ πηγαίνω από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη και η μητέρα του από την Αθήνα όπου και βρισκόταν για δουλειές» αναφέρει ο πατέρας του.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι βρέθηκε σε εκκλησάκι στο οποίο, σε μικρή ακτίνα, είχαν γίνει έρευνες όπως αναφέρει και ο πατέρας του μιλώντας στο newsit.gr. «Βρέθηκε σε ένα εκκλησάκι δίπλα από εκεί που είχαν ψάξει και είναι περίεργο που δεν το είχαν βρει».

Μάλιστα, στο συγκεκριμένο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στις Τζιτζιφιές Αποκορώνου, πριν λίγες μέρες είχε πραγματοποιηθεί και εορτασμός του, χωρίς όμως να εντοπίσει κανείς τη σορό του 33χρονου, μιας και ήταν σε σημείο με πυκνή βλάστηση και ξερά κλαδιά. Όμως, εχθές 21 Μαΐου, ένας κτηνοτρόφος εντόπισε τη σορό του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου και ειδοποίησε τις αρχές.

Το χρονικό

Το θρίλερ της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου ξεκίνησε στις 7 Δεκεμβρίου 2025, όταν επικοινώνησε με τον πατέρα του λέγοντας πως δεν αισθανόταν καλά και λίγο αργότερα χάθηκαν τα ίχνη του. Στις 13 Δεκεμβρίου εκδόθηκε Silver Alert και οι έρευνες επικεντρώθηκαν στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου είχε εντοπιστεί το χαλασμένο αυτοκίνητό του, με συμμετοχή ΕΜΑΚ, drone και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Τον Ιανουάριο οι έρευνες επεκτάθηκαν σε χαράδρες, μονοπάτια και δύσβατες περιοχές γύρω από τον Φρε.

Στις 15 Ιανουαρίου ξεκίνησε νέος μεγάλος κύκλος ερευνών με εθελοντές του ΟΦΚΑΘ από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι χρησιμοποίησαν θερμικές κάμερες, drone και σκυλιά, αναζητώντας στοιχεία ακόμη και σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, πηγάδια, στάνες και ξωκλήσια, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες ότι ο Αλέξης εθεάθη σε εκκλησία μετά την εξαφάνισή του.

Η οικογένεια δεν έπαψε στιγμή να ελπίζει.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Η νύχτα τρόμου για 22χρονη και η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ - Συνελήφθη ο πρώην σύντροφός

Κρήτη: Στον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε – Τραγικός επίλογος μετά από 5 μήνες

Δήμος Ηρακλείου: Ασπίδα κοινωνικής προστασίας στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

Δυναμώνουν οι φωνές για την παγκρήτια πανυγειονομική κινητοποίηση