Το σόι σου: Ξαδέλφη του Βαγγέλη γεμίζει με ψέματα τους Χαμπέους προσπαθώντας να κρατήσει κρυφή την σχέση της

Εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σουπου θα προβληθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 21:00 το βράδυ.

Επεισόδιο 48: «Η χήρα το ‘σκασε» – Ο Βαγγέλης γυρνάει καταχαρούμενος στο σπίτι με την ξαδέρφη του, Κικίτσα, που συνάντησε τυχαία. Η Κικίτσα είναι μια στρυφνή χήρα, που, όπως ισχυρίζεται, ήρθε από τη Μεσσήνη, για να φροντίσει μια εγχειρισμένη κοντοχωριανή της, ως αποκλειστική. Μαζί της φέρνει στο Χαμπέικο, τον Μπάμπη, έναν κύριο που συστήνει ως μακρινό ξάδελφο. Όμως η αλήθεια απέχει πολύ από αυτά, όπως μαρτυρούν τα ρομαντικά μηνύματα που ανταλλάσσουν Κικίτσα και Μπάμπης… Μόνο η Αλίνα και ο Διονύσης καταλαβαίνουν πως η θεία κάτι κρύβει, μιας και προδίδεται από ένα… αμυγδαλέλαιο, που αγοράζει από εκείνους. Πόσο θα κρατηθεί κρυφό το ειδύλλιο της “ορκισμένης χήρας”; Και πώς θα αντιδράσουν οι Χαμπέοι όταν αποκαλυφθούν τα ψέματα της Κικίτσας;

Διαβάστε επίσης

Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία με την 1,5 μήνα κόρη της

Η ΕΡΤ έβγαλε περίπου 675.000€ από τη φετινή Eurovision