GOSSIP - LIFESTYLE
Στην Ελλάδα για διακοπές ο Γιαμάλ
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες για διακοπές στη Ζάκυνθο μαζί με τη σύντροφό του. Η ίδια μάλιστα, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από τις στιγμές χαλάρωσης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα της Ζακύνθου, ο αστέρας της Μπαρτσελόνα έφτασε στο νησί με ιδιωτικό τζετ για ολιγοήμερες διακοπές ξεκούρασης μετά από μία απαιτητική αλλά επιτυχημένη χρονιά, η οποία ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της La Liga.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον Ισπανό άσο να περπατά χαλαρός δίπλα στην αγαπημένη του.

