Μαρία Χλειουνάκη - Μαστρογιωργάκη: Έφυγε μία εμβληματική μορφή της Βιάννοθυ

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαρία Χλειουνάκη – Μαστρογιωργάκη, μια από τις χαρακτηριστικές μορφές της Βιάννου, με σημαντική συμβολή στη διατήρηση της τοπικής παράδοσης και της ιστορικής μνήμης της περιοχής.

Η εκλιπούσα υπήρξε βαθιά δεμένη με τον τόπο της, καταγράφοντας μέσα από αφηγήσεις, μαρτυρίες και συνεργασίες με ερευνητές στοιχεία της βιαννίτικης ιστορίας, της καθημερινότητας και του λαϊκού πολιτισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάσωσή τους, όπως αναφέρουν τα Viannika.gr.

Παράλληλα, είχε έντονη πολιτιστική δράση, με συμμετοχή σε συλλόγους και εκδοτικά εγχειρήματα, καθώς και στη μουσική καταγραφή της τοπικής παράδοσης, μέσα από ηχογραφήσεις και πολιτιστικές πρωτοβουλίες.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Άνω Βιάννο, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00 π.μ.

